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Juče na teritoriji Srema otkriveno 49 saobraćajnih prekršaja
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Juče na teritoriji Srema otkriveno 49 saobraćajnih prekršaja

27. oktobar 2026. godine

Od juče, na teritorijama Rume i Inđije, evidentirane su dve saobraćajne nezgode. Jedna osoba je povređena.

Otkriveno je 49 saobraćajnih prekršaja, dok je pet vozača isključeno iz saobraćaja.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju

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