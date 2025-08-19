Koncert HKPD „Matija Gubec“ Ruma

Ruma-Deo Kulturnog leta u Rumi bio je posvećen i tamburaškoj muzici i koncertu Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva „Matija Gubec“ Ruma. Pored dva godišnja komcerta, jednog prolećnog i jednog jesenjeg, ovo je treći koncert društva sa najdužom tradicijom u Vojvodini.

