  • utorak, 19. avgust 2025.
Koncert HKPD „Matija Gubec“ Ruma
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
0 Komentara

Koncert HKPD „Matija Gubec“ Ruma

19. avgust 2025. godine

Ruma-Deo Kulturnog leta u Rumi bio je posvećen i tamburaškoj muzici i koncertu Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva „Matija Gubec“ Ruma. Pored dva godišnja komcerta, jednog prolećnog i jednog jesenjeg, ovo je treći koncert društva sa najdužom tradicijom u Vojvodini.

