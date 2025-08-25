Karatisti inđijskog Železničara na pripremama za Evropsko prvenstvo

Karate sportisti inđijskog Železničara, nalaze se na nacionalnim pripremama reprezentativnih kandidata na Tari u organizaciji Karate Federacije Srbije.

Pripreme vodi savezni selektor za sportske borbe Predrag Stojadinov i savezni trener Milenkom Ordagić.

Na pripremama se nalaze kadeti Jovan Popović, Luka Žarković, Elena Ćakić i Milica Pilipović kao kandsidati za kadetsku reprezentaciju Srbije u sportskim borbama za odlazak na Evropsko prvenstvo u Bielsko Biala u Poljskoj.

Treneri Železničara Željko i Nikola Mandić i Branko Popović isčekuju povratak spotista sa Priprema da bi nastavili naporne treninge.

