  • petak, 8. avgust 2025.
IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend
Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend

8. avgust 2025. godine

  Naslov: Jutarnja zvezda

  Autor: Karl Uve Knausgor

Karl Uve Knausgor se smatra jednim od najboljih norveških književnih stvaralaca. Roman „Jutarnja zvezda“ prvi put je objavljen 2020. godine i predstavlja uvodni deo novog Knausgorovog serijala.

Roman je sastavljen od priča devetoro različitih pripovedača. Njihova iskustva se prepliću, počevši od Arnea, sredovečnog profesora. Ostali likovi su Ketrin, sveštenica norveške protestanske crkve koja ne želi da se vrati kući svom suprugu; Justejn, novinar; Turid, negovateljica; Egil, razvedeni komšija koji je nekada pravio dokumentarne filmove.

Jutarnja zvezda uvodi čitaoca u oblasti van ljudskog poimanja sveta, s naglaskom na natprirodne elemente i pojave. Pre svega, roman se oslanja na isticanje apokaliptičnih vizija koje moderan svet nameće, navodeći na razmišljanje o sposobnosti ljudskog uma da razume i reaguje na nešto što je potpuno izvan uobičajenog iskustva.

„Problem našeg vremena upravo se sastoji u tome što je čovekov svet progutao sve, pa više nema ničega mimo njega. Gde god da se čovek okrene, susreće se s tuđim očima, ili sa nečim što su tuđe videle.“ (citat iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekarka

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Konačna rang lista gradova i opština za sufinansiranje zamene kotlarnica u javnim ustanovama
categories_image
Novi bunari za stabilno vodosnabdevanje
categories_image
U subotu startuje 14. Regata Majke Angeline
categories_image
Mladim poljoprivrednicima u seoskim područjima 100 miliona dinara
categories_image
U Vrdniku obeležn Dan Rudara
categories_image
SREM FOLK FEST: Mitrovica od 11. do 14. avgusta svetska prestonica folklora
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Novi sveštenik u hramu u Mačvans...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Počeo sa radom Agrobiznis inkuba...

categories_image

Društvo | Vesti | Stara Pazova

Staropazovačka biblioteka za jub...

categories_image

Društvo | Vesti | Šid

Proslava Dana Opštine Šid

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt