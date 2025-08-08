IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend

Naslov: Jutarnja zvezda

Autor: Karl Uve Knausgor

Karl Uve Knausgor se smatra jednim od najboljih norveških književnih stvaralaca. Roman „Jutarnja zvezda“ prvi put je objavljen 2020. godine i predstavlja uvodni deo novog Knausgorovog serijala.

Roman je sastavljen od priča devetoro različitih pripovedača. Njihova iskustva se prepliću, počevši od Arnea, sredovečnog profesora. Ostali likovi su Ketrin, sveštenica norveške protestanske crkve koja ne želi da se vrati kući svom suprugu; Justejn, novinar; Turid, negovateljica; Egil, razvedeni komšija koji je nekada pravio dokumentarne filmove.

Jutarnja zvezda uvodi čitaoca u oblasti van ljudskog poimanja sveta, s naglaskom na natprirodne elemente i pojave. Pre svega, roman se oslanja na isticanje apokaliptičnih vizija koje moderan svet nameće, navodeći na razmišljanje o sposobnosti ljudskog uma da razume i reaguje na nešto što je potpuno izvan uobičajenog iskustva.

„Problem našeg vremena upravo se sastoji u tome što je čovekov svet progutao sve, pa više nema ničega mimo njega. Gde god da se čovek okrene, susreće se s tuđim očima, ili sa nečim što su tuđe videle.“ (citat iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekarka

