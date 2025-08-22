HUMANI ČALMANCI: Pomoć za Srđana Jovanovića

U Čalmi je protekle nedelje održan humanitarno memorijalni turnir, koji je i ove godine imao plemenitu misiju, da kroz sport prikupi sredstva za one kojima je pomoć najpotrebnija.
Organizatori su deo prihoda, u iznosu od 44.450 dinara, uplatili na račun fondacije Srbi za Srbe, dok je ostatak sredstava odlučeno da bude usmeren na lečenje Srđana Jovanovića iz Kuzmina, koji u septembru treba da ide na operaciju.
Majci Srđana Jovanovića predato je ukupno 170.000 dinara i 700 evra. Od toga, 120.000 dinara i 700 evra prikupljeno je tokom turnira, a veliku humanost pokazala je i ekipa „JOKS“ iz Čalme, koja je osvojila drugo mesto. Oni su se odrekli svoje novčane nagrade u iznosu od 50.000 dinara i odlučili da je pridruže prikupljenom iznosu.