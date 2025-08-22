  • petak, 22. avgust 2025.
HUMANI ČALMANCI: Pomoć za Srđana Jovanovića
Društvo | Sport
0 Komentara

HUMANI ČALMANCI: Pomoć za Srđana Jovanovića

22. avgust 2025. godine

U Čalmi je protekle nedelje održan humanitarno memorijalni turnir, koji je i ove godine imao plemenitu misiju, da kroz sport prikupi sredstva za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Organizatori su deo prihoda, u iznosu od 44.450 dinara, uplatili na račun fondacije Srbi za Srbe, dok je ostatak sredstava odlučeno da bude usmeren na lečenje Srđana Jovanovića iz Kuzmina, koji u septembru treba da ide na operaciju.

Majci Srđana Jovanovića predato je ukupno 170.000 dinara i 700 evra. Od toga, 120.000 dinara i 700 evra prikupljeno je tokom turnira, a veliku humanost pokazala je i ekipa „JOKS“ iz Čalme, koja je osvojila drugo mesto. Oni su se odrekli svoje novčane nagrade u iznosu od 50.000 dinara i odlučili da je pridruže prikupljenom iznosu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Sibačani odali počast borcima i žrtvama
categories_image
IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!
categories_image
Predstava „Ljubaf“ u Kulturnom centru u Rumi
categories_image
Nastavak gasifikacije Male Slavonije
categories_image
Međunarodna umetnička kolonija u Krčedinu
categories_image
Mitrovački kajakaši na Svetskom prvenstvu u Milanu
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Vesti

Zelene brigade na plaži sakupile...

categories_image

Sport

Zlato, srebro i lični rekordi – ...

categories_image

Društvo | Vesti | Poljoprivreda | Sremska Mitrovica

Tartufi na Zasavici!

categories_image

Društvo

Na kioscima je novi broj „Sremsk...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt