Crveni krst nastavlja borbu protiv trgovine ljudima
Društvo | Vesti | Pećinci
Crveni krst nastavlja borbu protiv trgovine ljudima

19. avgust 2025. godine

Svake godine obeležava se Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima. Ove godine je obeležen je pod sloganom „Ne ostavljaj nikoga iza“, što znači da se fokusira na solidarnost sa svim žrtvama trgovine ljudima, poziva na širenje svesti, posebno među mladima i ranjivim grupama, i ističe važnost zajedničke odgovornosti u borbi protiv ovog oblika kriminala.

Crveni krst Pećinci je obeležio ovaj dan uz aktivno učešće volontera i građana. U uličnoj akciji, održanoj 8. avgusta u centru Šimanovaca, volonteri su delili edukativne materijale (flajere, brošure, postere), a svrha aktivnosti je da doprinese boljem razumevanju problema trgovine ljudima i važnosti prevencije.

– Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se s ciljem podizanja svesti javnosti o problemu trgovine ljudima, informisanja građana o naćinima prepoznavanja i sprečavanja trgovine ljudima i promovisanja ljudskih prava i zaštite žrtava – izjavila je sekretarka Crvenog krsta Pećinci Gordana Konjević, koja je istakla da ova organizacija nastavlja da radi na edukaciji i zaštiti najugroženijih kategorija stanovništva.

