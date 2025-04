Projekcija filma „Simon sa planine“

Centar za kulturu „Sirmijumart“ organizuje projekciju filma „Simon sa planine“, u sredu 23. aprilae od 19 sati u Centru za kulturu „Sirmijumart“ (Stari šor 92). Ovo je treći po redu film koji će u Sremskoj Mitrovici biti prikazan kao deo ovogodišnje Turneje Filmskog festivala „Slobodna zona“ po gradovima u Srbiji.

Dobitnik Velike nagrade Nedelje kritike na poslednjem festivalu u Kanu! U potrazi za promenom u danima kada postaje punoletan, Simon se pridružuje grupi dece sa posebnim potrebama. Oni su na hodočašću, i na tom putu počinju da uče Simona kako da se opusti i prigrli životna zadovoljstva. Zajedno počinju da plove svetom koji nije dizajniran po meri njihovih potreba, kreirajući sopstvena pravila za ljubav i sreću. Kroz iskustvo sa ovim mladim ljudima, Simonov karakter se menja. Želeći da se i zvanično pridruži grupi, prihvata da se podvrgne posebnom tretmanu kako bi ga proglasili osobom sa posebnim potrebama. Međutim, porodica ga ne razume, a život mu se dodatno komplikuje kada se devojčica iz grupe, Kolo, zaljubljuje u njega i nada romansi.

FESTIVALI I NAGRADE

Cannes Film Festival – Critics’ Week Grand Prize

Munich Film Festival – CineVision Award for Best Film by an Emerging Director

Lima Film Festival (PUCP) – Best Film, Best Actor, Best Film in Competition – Honorable Mention

