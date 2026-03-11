Orkestar harmonika iz Rume

Orkestar harmonika Osnovne muzičke škole „Teodor-Toša Adrejević“ iz Rume osnovan je 2022. godine, na inicijativu nastavnika harmonike Nikole Pantelića, čija je želja bila da učenicima omogući da se oprobaju u zajedničkom muziciranju i da steknu važno muzičko i životno iskustvo. U manjim sredinama, u školama koje deluju kao obrazovne ustanove za osnovno muzičko obrazovanje, nasuprot onima koje u svom sastavu imaju i srednju muzičku školu, potrebna je dodatna motivacija za formiranje orkestra. Poteškoće se ogledaju u tome što nema dovoljno učenika da se orkestar oformi, ili pak u tome što nastavu orkestra prema planu i programu pohađaju učenici četvrtog, petog i šestog razreda šestogodišnje osnovne muzičke škole, pa se tako svake godine čak trećina članova orkestra promeni. Poziciju malih orkestara dodatno otežava i neadekvatan instrumentarijum: nedostatak bas harmonike i posedovanje harmonika neodgovarajućeg opsega i registara, što dalje dovodi do toga da se postojeće kompozicije moraju posebno prilagođavati, ili u najčešćem slučaju iznova pisati aranžmani, kao što to čini dirigent ovog orkestra. U takvim situacijama, volja i upornost važniji su od datih uslova.

Inspiraciju i želju da oformi školski orkestar harmonika, akordeonista Nikola Pantelić, pronašao je u ličnom iskustvu, bivajući član orkestara u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi, a potom i na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u čijem je orkestru nastupao kao koncertmajstor. Smatra da je pored solističkog muziciranja za svakog učenika važno da se upozna i sa čarima grupnog izvođaštva. Kakvu to slast donosi sviranje u orkestru harmonika? Neki bi rekli da ako nije teško, ne može biti ni lepo. Dok je samostalno sviranje fokusirano na samoodgovornost i individualni ritam napredovanja, sviranjem u orkestru deca nauče da nije važno biti najbolji u grupi, već da orkestar zvuči onoliko dobro koliko njegov najslabiji član; nauče da zajednički prolaze kroz svoje i tuđe izazove; vežbaju strpljenje i pažnju; dožive da je radost dvostruko veća kada uspeh postignu zajedno i kada na tom putu steknu prijatelje sa kojima će u kasnijim godinama prepričavati anegdote sa proba, doživljaje sa nastupa i putovanja.

Nakon samo godinu dana od osnivanja, Orkestar harmonika Osnovne muzičke škole „Teodor-Toša Adrejević“ iz Rume postiže zapažene rezultate osvajanjem prve nagrade na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije. Kuriozitet u uspesima ovog orkestra predstavlja činjenica da većina njegovih članova na probe u matičnoj školi u Rumi dolazi iz područnih odeljenja, u organizaciji roditelja, koji su se, shvativši značaj nastave orkestra u obrazovanju svoje dece, odlučili na to da ih na probe dovoze.

Na Koncertu orkestara harmonika, nedavno održanom u Gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu povodom svečanog zatvaranja Stručnog skupa „Otvorena vrata harmonike“, u organizaciji Muzičke škole „Isidor Bajić“ iz Novog Sada, predstavljen je i Orkestar harmonika Osnovne muzičke škole „Teodor-Toša Adrejević“. Tom prilikom dirigentu Nikoli Panteliću uručena je Povelja „Milana Baračkov Malenica“ kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji orkestarskog muziciranja na harmonici. „Ova povelja je podstrek za dalji umetnički rad, ali i potvrda da su trud i ljubav prema muzici iznad svega.“, istaknuto je prilikom uručenja priznanja.

Dirigent Nikola Pantelić ističe da svaki uspeh učenika za njega predstavlja veliko zadovoljstvo, jer na taj način deca dobijaju potvrdu da je njihov rad i trud viđen i cenjen, čime se afirmišu prave vrednosti. Nada se da će u budućnosti imati prilike da se oproba u radu sa orkestrima harmonika većeg formata, u kojima trenutno vidi izazov, i poziva sve kolege koje imaju afiniteta prema pedagoškom radu sa orkestrom, da se u njemu oprobaju uprkos okolnostima i preprekama.

U narednim mesecima, Orkestar harmonika iz Rume očekuju nastupi na nekoliko takmičenja u zemlji i regionu.

Hristina Pantelić

Foto: privatna arhiva

