„Zvuci, boje, reči“ za svačiji ukus i sve generacije

Multimedijalni program pod nazivom “Zvuci, boje, reči” u okviru kojeg su se predstavili polaznici svih sekcija centralne ustanove kulture u opštini Pećinci održan je u petak 28. februara u holu pećinačkog KC-a u prisustvu velikoj broja posetilaca. Program je realizovan u susret Međunarodnom danu žena u organizaciji centralne ustanove kulture u opštini Pećinci pod pokroviteljstvom pećinačke lokalne samouprave.

Polaznici muzičko-instrumentalne sekcije predstavili su se na klaviru, hamonici, gitari i trainglu. Marko Plavšić je na klaviru izveo “Za Elizu” Ludviga van Betovena, Branimir Jovanović, takođe na klaviru predstavio se kompozicijom “Zvuk tišine” (The Sound of Silence) Poula Simona, Miloš Stanković se na harmonici predstavio engleskom tradicionalnom pesmom sa varijacijama “Zeleni rukavi” (Greensleeves), Dunja Srdić je na klaviru uz pratnju izvela “Baladu za Adelinu” Pola de Senevila, Marko Srdić je klaviru uz pratnju izveo temu iz filma “Titanik “Moje srce će nastaviti dalje” (My Heart will go on) Džejmsa Hornera, a na samom kraju zajedničkim vokalno-instrumentalni nastupom predstavili su se: Dunja Srdić na klaviru, Jelena Mandić na gitari, Nemanja Vučeljić i Miloš Stanković na harmonici sa kompozicijom “Pjevat ćemo što nam srce zna” Damira Imamovića.

Članovi likovne sekcije prezentovali su svoje radove u okviru izložbe simboličnog naziva “Širimo ljubav” koja će biti otvorena do 14. marta ove godine svakog radnog dana od 8 do 15 časova u holu KCP. Jedna od polaznika čiji rad je izložen je i Ljiljana Ivanić iz Donjeg Tovarnika.

Multimedijalni program upotpunili su članice dramsko-recitatorske sekcije: Elena Arsenijević govorila je pesmu “Mala princeza” Severina Šugića, Dunja Gajić je interpretirala “Krokodilsku pesmu” Dejana Aleksića sa kojom je 2024. godine stigla do Pokrajinske smotre recitatora, dok je Vanja Gajić izvela pesmu “Stoja os Osoja” Danijela Kvas sa kojom je 2023. godine stigla do Republičke smotre recitatora.

Direktor KCP Slobodan Stanković istakao je da su ovakvi programi prilikda se predstave članovi svih sekcija koje funkcionišu u okviru same ustanove. Posebnu zahvalnost KCP uputio je mentorima koji rade se članovima sekcija: Branki Savić, Vesni Luković, Bojanu Naiću i Jeleni Nedeljković koja je ujedno bila i moderator ovog programa.

