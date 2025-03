Prepoloviti broj stradalih

U toku je proces donošenja Strategije bezbednosti saobraćaja opštine Stara Pazova za period od 2025. do 2030. godine sa Akcionim planom bezbednosti saobraćaja za period od 2025. do 2026. godine. Nacrt ovog dokumenta objavljen je na zvaničnoj internet stranici Opštine Stara Pazova i bio je na javnoj raspravi.

Kako se navodi u Strategiji bezbednosti saobraćaja, u narednom periodu biće preduzete ozbiljne mere da do 2030. godine ni jedno lice ne izgubi život u saobraćaju na području opštine Stara Pazova. U uvodnoj reči predsednik Opštine Đorđe Radinović kaže:

-Nameravamo da posebnu pažnju posvetimo bezbednom kretanju i putovanju dece u i iz škole, izgradnjom i održavanjem odgovarajuće infrastrukture, te kroz njihovu edukaciju, uz obavezno kanalisanje pešačkih tokova naših najmlađih učesnika. Takođe, velika pažnja biće posvećena bezbednijem učešću u saobraćaju starih lica i lica sa posebnim potrebama, kao i invalidnim licima – ističe predsednik Opštine.

Geografski položaj opštine Stara Pazova, izgradnja i unapređenje industrijskih zona kontinuirano povećava broj učesnika u saobraćaju, posebno teretnih vozila, poljoprivrednih i radnih mašina. Podatak o broju registrovanih vozila na teritoriji Opštine Stara Pazova ukazuje, da se njihov broj povećao za oko 12 odsto u 2022. godini u odnosu na prethodni četvorogodišnji period (podaci za 2023. godinu još uvek nisu dostupni, navedeno je u Strategiji). Takođe, u porastu je i prosečan godišnji dnevni saobraćaj na deonicama državnih puteva, koje se nalaze na teritoriji Opštine Stara Pazova.

U ovom strateškom dokumentu se konstatuje da opština Stara Pazova pripada niskom nivou javnog rizika ali i da postoji još mnogo prostora za unapređenje nivoa bezbednosti saobraćaja, naročito ukoliko se uzme u obzir činjenica da se u prvoj polovini 2024. godine desilo nekoliko teških saobraćajnih nezgoda. Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama dešava se duž državnih puteva, ili na prolascima državnih puteva kroz naselja.

Sa aspekta saobraćajne infrastrukture i opreme pored puta, može se zaključiti da se značajan broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim dešava na pravcima van naselja, odnosno, na dugim pravcima gde se sa obe strane puta nalaze ravničarske obradive površine. Kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa smrtnim i teškim posledicama, koje se dešavaju na putnoj mreži kojom upravlja Opština Stara Pazova, može se zaključiti da se te nezgode dešavaju nakon pravaca u zoni linearnih naselja (sela) u krivinama i gde se pored puta nalaze prepreke kao što su: stubovi električne rasvete/napajanja, drveće, betonski prepusti, kanali, stubovi ograde i slično i gde ove prepreke nisu adekvatno označene i zaštićene.

Sa aspekta ponašanja učesnika u saobraćaju, više od 60 odsto saobraćajnih nezgoda sa smrtnim i teškim posledicama prouzrokovano je neprilagođenom brzinom kretanja učesnika u saobraćaju, što je u najviše slučaja dovelo do sletanja sa kolovoza, bočnog udara i udara u sustizanju.

Vizija Strategije bezbednosti saobraćaja opštine Stara Pazova za period od 2025. do 2030. godine je smanjenje broja poginulih i teško povređenih za 50 odsto i bez poginule dece u saobraćaju. Ambicija istaknuta u ovom dokumentu je da zaštitini sistem bezbednosti saobraćaja omogući da Opština Stara Pazova bude među 10 najbezbednijih jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Da bi postavljeni ciljevi bili ispunjeni potrebno je unapređenje bezbednosti saobraćaja na lokacijama povećane ugroženosti po ranjive učesnike u saobraćaju na opštinskim putevima i ulicama i realizacija niza saobraćajnih studija i istraživanja, koje bi analizirale različite aspekte saobraćajnog sistema – javni prevoz putnika, regulisanje saobraćaja, parkiranje, biciklizam i pešačenje, navodi se u ovom strateškom dokumentu.

Branka Topalović

