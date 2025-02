Zakazana 7. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

U utorak, 11. februara sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 7. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Prestanak mandata odbornika u Skupštini Grada Sremska Mitrovica,

2.Predlozi odluka o donošenju i izradi planova detaljne regulacije, i to:

•predlog odluke o donošenju pdr bloka Atletskog stadiona i parka sa mešovitim sadržajima u okruženju, Grad Sremska Mitrovica,

•predlog odluke o donošenju pdr za izgradnju solarne elektrane „F solar plant“ sa baterijskim skladištenjem električne energije u K.O. Sremska Mitrovica,

•predlog odluke o izradi pdr elektrane iz obnovljenih izvora energije „SM energy“ u K.O. Sremska Mitrovica,

3.Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,

4.Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika – stečajna masa A.D. Za izgradnju i održavanje saobraćajnica „Putevi“, metodom neposredne pogodbe,

5.Predlozi programa za 2025. godinu i to:

•program održavanja čistoće,

•program održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2025. godini,

•program uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica za 2025. godinu,

6.Programi poslovanja i rada za 2025. godinu i to:

•aneks broj 1 godišnjeg plana rada PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za radnu 2024/2025 godinu i program poslovanja PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za 2025. godinu sa finasijskim planom PU „Pčelica“ za 2025. godinu

•program poslovanja Turističke organizacije Grada Sremska mitrovica,

•program poslovanja Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica doo Sremska Mitrovica,

•plan rada Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica,

•program rada Apotekarske ustanove Sremska Mitrovica

•program rada ustanova iz oblasti kulture i sporta za 2025. godinu i to:

-Biblioteka „Gligorije Vozarović“

-Galerija „Lazar Vozarević“

-Pozorište „Dobrica Milutinović“

-Istorijski arhiv „Srem“

-Centar za kulturu „Sirmijumart“

-Muzej Srema

-Zavod za zaštitu spomenika kulture

-Ustanova za negovanje kulture „Srem“

-Poslovno sportski centar „Pinki“

-Atletski stadion,

7.Predlozi rešenja i zaključka o pribavljanju nepokretnosti i to:

•predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom uz naknadu privatne svojine suvlasnika Vučanović Momira i Vučanović Nebojše iz Sremske Mitrovice,

•predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenju nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom, putem razmene uz naknadu sa Grading BS doo Sremska Mitrovica,

•predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom uz naknadu iz privatne svojine Vuletić Jovana, Gombar Zorana, Milinković Mitre i Vuletić Katice, svi iz Laćarka

8.Izbori i imenovanja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X