Nema više jeftinog dizela za poljoprivrednike?

Naftna industrija Srbije (NIS) obavestila je poljoprivrednike da 27. januara ističe uredba po kojoj imaju pravo na povlašćenu cenu dizela od 179 dinara po litru.

Poljoprivrednici su telefonskom porukom pozvani da do tog datuma kupe gorivo ako do sada to nisu učinili.

Po uredbi Vlade, poljoprivrednici koji su registrovali domaćinstvo, imaju pravo na 100 litara dizela po hektaru.

Predsednik Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Jovica Jakšić je rekao da je dobio tu poruku, ali i da ne kupuje dizel po toj povlašćenoj ceni jer je lošeg kvaliteta i traktor troši 20 odsto više goriva, prenosi Beta.

„Kada se preračuna potrošnja i cena, nema tu matematike. Kupim gorivo na privatnoj pumpi iako je skuplje nekoliko dinara po litru jer traktor troši 20 odsto više dizela sa NIS-ove pumpe nego sa neke privatne. Nešto je kvalitetnije gorivo sa Gaspromovih (suvlasnik u NIS-u) pumpi“, rekao je Jakšić.

