Lajkovčanke bolje od Sremovih odbojkašica u derbiju kola

Srem – Železničar 1:3 (20:25, 16:25, 25:21, 18:25) 79:96

subota, 18. januar 2025. Mitrovačka gimnazija-Sremska Mitrovica, (Gledalaca: 200)

Sudije: Stojanac Vladimir – Radovanović Zoran

Odlična odbojkaška predstava Srema i lajkovačkog Železničara. Favoritkinje iz Lajkovcasu u 13. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige zasluženo zabeležile trijumf ali i igračice Srema zaslužuju pohvale za svoju igru. Ovaj meč je bio i derbi kola i definitivno najzanimljivija utakmica. Železničar, koji je blistao u većem delu dosadašnje sezone, pogotovo tokom decembra, želeo je da nastavi sa uspešnim partijama. Ipak, znao je da ga izaziva veoma nezgodna ekipa Srema, koja je ove sezone znala da napravi velike probleme favoritima. Mada je meč protekao u dominaciji Lajkovčanki Sremove odbojkašice su imale svoje odlične deonice, ali i značajne padove u igri što će odlučiti meč. Trener Srema Kapric se opredelio za postavu Grabić i Milunović na poziciji primača, Antić i Đorđević srednjaci, Mandović tehničarka, Ašonja korektorka i libero Đorđević. Nakon uvodnih 10:10, tokom kojih su i jedna i druga ekipa imale priliku da budu u vođstvu, Železničar se serijom od 7:2 značajno približio osvajanju prvog seta. Do kraja je izostala bilo kakva neizvesnost, i gošće su bez problema povele sa 1:0.

Iako se očekivala reakcija Mitrovčanki, do nje u drugom setu nije došlo, a čini se da zasluge za to najviše pripisuju Lajkovčankama. Daleko od toga da Srem nije imao svoje šanse, ali je Železničar u prelomnim trenucima bio za nijansu istrajniji, nakon čega je u završnici samo povećao prednost i ostavio rivala na 16 osvojenih poena. Ono što nije pošlo za rukom domaćim odbojkašicama u minulom setu, jeste u trećem. Definitivno se prelomni momenat u ovom periodu dogodio pri vođstvu domaćina od 14:13, kada je tercet Mandović – Antić – Milunović serijom uspešnih blokova napravio razliku i ubrzo je Srem prepolovio vođstvo rivala. Srem je odlično počeo i četvrti set povevši 10:5. Zatim je usledio veliki pad u igri i Železničar na servis Tomićeve sa sedam uzastopnih poena preokreće na 10:12. Pored sjajne igre Železničara preokret su pomogle i Sremove igračice potpunom konfuzijom u igri koju tajm autom nije uspeo da zaustavi ni trener Kapric. Železničar je do kraja seta i povećao razliku 25:18 za zasluženi trijumf.

Železničar je bio bolji u prijemu i napadu što je odlučilo meč, a obe ekipe su izuzetno loše servirale. Najbolje procente u utakmici su imale Koprivica kod Železničara i Đorđević u taboru Srema. Senku na ovu utakmicu bacile supovrede u oba tabora. Tokom drugog seta teren je morala da napusti Milena Koprivica zbog povrede kolena, dok je tokom trećeg Aleksandra Đorđević ranije završila utakmicu zbog problema sa zglobom.

GŽOK Srem: Mihajlović Mina, Grabić(k), Kapric I (L-2), Babalj, Mandović, Đorđević A, Gaćeša, Jovović, Milunović, Popadić, Antić, Ašonja, Đurđević (L-1). Trener: Kapric Nikola, pomoćni trener Petrović.

ŽOK Železničar: Ivanović, Šućurović, Isailović, Alard, Zelenović, Pakić, Kostadinović, Jovanović, Koprivica, Filipović, Tomić, Pakić, Stojanović. Trener: Pavličević.

