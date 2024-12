Mala tkačka radionica

Stara Pazova-U Školi za osnovno i srednje obrazovanje (ŠOSO) „Anton Skala“ u Staroj Pazovi, koju pohađaju deca sa smetnjama u razvoju, učenici imaju priliku da ovladaju veštinom ručnog tkanja. Nekada je ovaj zanat imao primenu u proizvodnji ručno tkanih tepiha u preduzeću Diana. Puno ime ovog preduzeća bilo je Tekstilno preduzeće u društvenoj svojini Ineks Diana Stara Pazova. Status preduzeća, koji je istaknut u samom nazivu, do poslednjih godina prošlog veka omogućavao je funkcionisanje Diane kao, kako se to danas zove, socijalnog preduzeća. Toga se seća i Miruška Šćevak, nastavnica praktične nastave u ŠOSO „Anton Skala“.

-Žao mi je što naši đaci nemaju mogućnost da primene svoje znanje, osamostale se i zarade našto svojim radom, kako je to nekada moglo u Diani. Uglavnom devojčice u našoj školi pohađaju smer ručni tkač. To je trogodišnja srednja škola u kojoj mi na prvoj godini počinjemo tkanje na malim ramovima i polako napredujemo do velikog razboja. Sada u sva tri odeljenja, od prvog do trećeg, imamo 12 učenica. Nekoliko njih su prilično vešte. U kategoriji naših škola na takmičenjima u Srbiji gotovo redovno osvajamo prva mesta. – kaže nastavnica Miruška i pokazuje pune police tkanica. Uz puno ljubavi i strpljenja ona pomaže svojim učenicama.

– Nekoliko devojčica je samostalno u radu, umeju same da izaberu i uklope boje, ravnomerno da zatežu vunicu, predložiću za đaka generacije za ovu školsku godinu jednu devojku, koja je potpuno osposobljena za samostalan rad. Nažalost, ona nema dovoljno podrške u svojoj porodici. – priča zabrinuto nastavnica. Primećuje da sudbina osoba sa smetnjama u razvoju, kada napune 27 godina, postaje neizvesna.

– Trebalo bi da postoji mogućnost da se zaposle naši najuspešniji đaci. Znamo da se kod nas slabo proizvode tkani tepisi, staze, prekrivači i tome slično, ali bi možda mogla da funkcioniše neka zanatska radionica, pomognuta od društvene zajednice.- smatra nastavnica Miruška.

Polovinom decembra učenice ovog smera uveliko su se pripremale za svojevrsni sajam rukotvorina, koji se svake godine, uoči Nove godine i Božića, organizuje u holu zdanja Banovine, gde je sedište pokrajinske Vlade. Zajedno sa predstavnicima srodnih škola iz Vojvodine, učenice pazovačke Škole pokazuju svoje umeće u izradi ne samo tkanica već i maštovitih novogodišnjih ukrasa.

Branka Topalović

