Želja i Hajduk podelili bodove

Za Fudbalski klub Železničar je već postala tradicija u novoj trećeligaškoj sezoni da je lider promašaja. I to kolosalnih prilika pred rivalskim golom, a uz to na svom terenu redovno časte gosta sa vođstvom. Tako je bilo i u utakmici protiv sremskog trećeligaša i novajlije u ovom takmičenju Hajduka iz Divoša. Duel dva rivala završen je podelom bodova 1:1. Poveli su Divošani golom Filipa Ilića u 65. minutu, dok su domaći do izjednačenja došli minut pre kraja isteka regularnog dela preko Benckea.

A.B.

Železničar – Hajduk 1:1 (0:0)

Inđija, Teren sa veštačkom travom SC „Leje“. Sudija: Aleksa Grahovac (Novi Sad), Pomoćnici: Uroš Stojić (Novi Sad) i Veljko Ristić (Knićanin), Četvrti sudija: Predrag Mrđenović (Vrbas), Strelci: Bencke u 88. za Železničar, Filip Ilić u 65. minutu za Hajduk, Žuti kartoni: Matijević, Jaćimović (Železničar), Džibrić, V. Ilić, Zolnajić, Mandić, Uglješić (Hajduk)

Železničar: Krivokuća (Milinović od 46.), Vasilić (Bencke od 53.), Saračević, Matijević, Radman, Dimitrov, Ivelja (Petrović od 38.), Osman, Živanović, Luković (Miljević od 67.), Jaćimović

Trener: Vladimir Livaja

Hajduk: Jakovljević, Tomac, Zolnajić, Jelić (Uglješić od 59.), Milovanović, Mandić, Cvijić (Bajunović od 84.), Nađ, Petrušić (V. Ilić od 59.), Malešević (F. Ilić od 46.), Džibrić (Živković od 93.).

Trener: Vladimir Šponja

