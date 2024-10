Odbojkašice Srema poražene u Lajkovcu

Železničar : Srem 3:0 (25:20, 25:17, 25:21)

Sportska hala Lajkovac, subota, 12. oktobar 2024; gledalaca 150; sudije: Stevanović –

Savić

ŽOK Železničar: Ivanović, Stanojević, Šućurović, Isailović, Alard, Zelenović, Pakić, Kostadinović, Jovanović, Koprivica, Kostadinović, Koprivica, Stojanović, Filipović, Tomić, trener Ratko Pavličević

GŽOK Srem: Mihajlović Mina, Grabić, Kapric, Babalj, Jovović, Mandović, ĐorđevićA, Gaćeša, Milunović, Popadić, Antić, Ašonja, Đurđević, trener Kapric Nikola

Srem nije uspeo da se suprostavi ekipi Železničara u Lajkovcu. Mada su Mitrovčanke znale da je domaćin favorit nadale su se da bi dobrom igrom mogle ponovo da iznenade kao što su to učinile u prošlom kolu u Staroj Pazovi. Ipak je kvalitet na strani Železničara presudio meč. Srem je bio solidan samo do polovine prvog seta i rezultata 8:8. Tada Železničar pravi seriju od 10:1. Još jednom su Sremice pokazale svoju najveću slabost, a to je nesposobnost da se igra stabilizuje u kratkom roku. Srem se po tom malo trgao što je bilo dovoljno za častan poraz u prvom setu.

Dominacija domaćih igračica bila je izražena i u drugom setu u kome su već na početku stekle prednost i mirno je držale do kraja.

U trećem setu Srem se vratio u igru. Čak je napravio i veoma značajnu prednost ali tada ponovo dolazi do pada u igri, Železničar stiže i završava set sa nekoliko uzastopnih poena. Najbolja u ovoj lošoj utakmici Sremica bila je Milica Milunović. Mitrovčanke ovu utakmicu treba što pre da zaborave jer već u sledećem kolu dočekuju na svom terenu u Mitrovačkoj gimnaziji ekipu subotičkog Spartaka i to kao apsolutni

favoriti.

