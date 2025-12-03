  • sreda, 3. decembar 2025.
Lazar Girgis najbolji na šahovskom turniru u Šimanovcima
Sport | Pećinci
0 Komentara

Lazar Girgis najbolji na šahovskom turniru u Šimanovcima

3. decembar 2025. godine

Povodom opstanka u Sremskoj ligi u prostorijama ŠK Šimanovci održan je brzopotezni turnir 30. novembra uz učešće 12 igrača. Pobedio je mladi Lazar Girgis iz Starih Banovaca, ispred Marije Stanković iz Starih Banovaca i Slaviše Spasića iz Šimanovaca.

Konačan plasman: 1. Lazar Girgis 10, 2. Marija Stanković 8,5, 3. Slaviša Spasić 8, 4-5. Miodrag Stanković (Stari Banovci) i Jovan Vuković (Nova Pazova) po 7,5 6. Dejan O. Jovanović (Prhovo) 6,5, 7. Dušan Milošević (Šimanovci) 5,5, 8. Spasa Arsenijević (Šimanovci) 3,5, 9-10. Petar L. Petrović i Dragan Rajak (Popinci) 3, 11. Vladimir Šarić (zamena Slobodan Đurđević – obojica Šimanovci) 2,5 i 12. Borivoje Rakić (Ašanja) pola poena.

Turnir je održan u svečanoj atmosferi, a svi učesnici su dobili zahvalnice, a pobednici nagrade u šahovskoj literaturi. Učešćem na ovom turniru od ŠK Šimanovaca su se oprostili Lazar Girgis, najbolji igrač u Sremskoj ligi i Marija Stanković, pošto se vraćaju u matični klub ŠK Banovci Dunav. Turnir je otvorio i pratio Zoran Vojkić, zamenik predsednika opštine Pećinci.

V. Šarić

Foto: Miodrag Stanković

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Jana Kovačević pobednica festivala “Licidersko srce”
categories_image
Uspešan vikend Streljačke družine „Jedinstvo“ iz Stare Pazove
categories_image
Sremica Jana na festivalu u Novom Sadu osvojila Grand Prix i srca publike
categories_image
Rukomet u Rumi i humanitarna akcija „Svi za Kosmet“
categories_image
Pokrajinski ombudsman podstiče ekonomsko osnaživanje žena sa sela
categories_image
„Znamenite žene Kupinika“ u četiri sremske opštine
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Sremski derbi pripao Mitrovčankama

categories_image

Sport

Ženska ekipa AK „Srem̶...

categories_image

Vesti | Pećinci

Drugo mesto za vredne Kupinke

categories_image

Društvo | Projekti | Sport | Sremska Mitrovica

Obnovljen teren FK „Sparta...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt