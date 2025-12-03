Lazar Girgis najbolji na šahovskom turniru u Šimanovcima

Povodom opstanka u Sremskoj ligi u prostorijama ŠK Šimanovci održan je brzopotezni turnir 30. novembra uz učešće 12 igrača. Pobedio je mladi Lazar Girgis iz Starih Banovaca, ispred Marije Stanković iz Starih Banovaca i Slaviše Spasića iz Šimanovaca.

Konačan plasman: 1. Lazar Girgis 10, 2. Marija Stanković 8,5, 3. Slaviša Spasić 8, 4-5. Miodrag Stanković (Stari Banovci) i Jovan Vuković (Nova Pazova) po 7,5 6. Dejan O. Jovanović (Prhovo) 6,5, 7. Dušan Milošević (Šimanovci) 5,5, 8. Spasa Arsenijević (Šimanovci) 3,5, 9-10. Petar L. Petrović i Dragan Rajak (Popinci) 3, 11. Vladimir Šarić (zamena Slobodan Đurđević – obojica Šimanovci) 2,5 i 12. Borivoje Rakić (Ašanja) pola poena.

Turnir je održan u svečanoj atmosferi, a svi učesnici su dobili zahvalnice, a pobednici nagrade u šahovskoj literaturi. Učešćem na ovom turniru od ŠK Šimanovaca su se oprostili Lazar Girgis, najbolji igrač u Sremskoj ligi i Marija Stanković, pošto se vraćaju u matični klub ŠK Banovci Dunav. Turnir je otvorio i pratio Zoran Vojkić, zamenik predsednika opštine Pećinci.

V. Šarić

Foto: Miodrag Stanković

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.