TODOR TEDIĆ, POLJOPRIVREDNIK: Cena bikova da bude makar 3,5 evra

Prošla godina za naše poljoprivrednike nije bila nimalo laka. Julsko nevreme koje je opustošilo ove krajeve ostavilo je traga i na sremskim oranicama, što se dalje odrazilo na mnogobrojne probleme sa kojima su se suočili i ratari i stočari.

Bešenovac Todor Tedić, kako kaže, čitavu prošlogodišnju berbu kukuruza proveo je popravljajući kombajn, kako bi sa njive pokupio ono što je od kukuruza ostalo.

-Nevreme koje nas je zadesilo prošle godine prouzrokovalo je pričinilo veliku štetu na poljima kukuruza. Rod je mahom polegao, pa smo prilikom žetve bili prinuđeni da spuštamo adaptere na kombajnima skroz do zemlje, kako bismo spasili ono što se spasiti može – priča Todor.

I, uprkos tome što je rod kukuruza koji se nalazio na zemlji ipak “pokupljen”, zemlja koju je adapter uvlačio u sebe zajedno sa klipovima, konstantno je uzrokovala kvarove koji se, na sreću, brzo otklone, ali značajno usporavaju posao.

-Najveći problem nam je predstavljala prljavština u zrnu, koju je kombajn povukao. Zato smo imali teške muke kada je reč o zaprimanju kukuruza na otkupnim mestima, gde ili neće da ga prime, ili nam dosta odbijaju na prljavštinu – kaže naš sagovornik.

Prošlogodišnji rod u ataru Bešenova, kaže, kretao se od 25 do 40 metara, u zavisnosti od parcele, međutim, veći problem od prinosa bilo je ono što se nalazi u klipu.

-Kvalitet je nula. Slično kao i pretprošle godine. Mada, sve zavisi i od sorte. Negde je kukuruz popadao, tu je bilo samo zemlje i prašine i jako sitno zrno, zato što je pao pre nalivanja. To je sama ljuska, kad meljemo dobijemo samo prašinu. A ovaj koji je bolje naliven, boljeg je i kvaliteta.

Međutim, otkupna cena, na sreću, ne opterećuje toliko Tediće, jer kukuruz koriste za stočarstvo, odnosno ishranu bikova, kojom se takođe bave.

-Cena bikova se kreće oko tri evra, a trebala bi da bude bar tri i po evra kako bismo bili u plusu. Iako je sada kukuruz jeftin, treba uzeti u obzir da su bikovi koji su se do nedavno tovarili jeli skup kukuruz, koji smo u to vreme mogli prodati po pravoj ceni, a nismo. Kada čovek kombinuje ratarstvo i stočarstvo, non stop mora da vodi računicu. Kada je kukuruz skup, više nam se isplati da ga prodamo, a kada je jeftin, bolje nam je da hranimo stoku. Zato imamo tri ture bikova, pa svaka tri-četiri meseca tovarimo. Neki prođu bolje, neki lošije, pa na taj način uspevamo da se pokrijemo – kaže Todor, koji za ishranu bikova takođe balira kukuruzovinu, detelinu, soju.

Bikovi koje proda, kaže, mahom idu u izvoz, a sa otkupom do sada nije imao problema.

Ipak, druge stvari muče naše proizvođače. Na prvom mestu – nedostatak radne snage.

-Kupili smo prikolicu za stajnjak, ali ne možemo da pronađemo radnike za razbacivanje đubriva. Ista je situacija i sa drugim, da kažem, čistijim poslovima. Sva sreća, ima nas u selu koji se družimo i dosta je rodbine tu, pa se ispomažemo – priča Todor.

Za kraj, dodaje da subvencije u velikoj meri mogu da pomognu domaćem poljoprivredniku. Međutim, ukoliko se isplaćuju na vreme, što uglavnom nije slučaj.

N. Milošević

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X