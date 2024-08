Gradsko veće donelo prve odluke

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović sazvao je i održao prvu sednicu Gradskog veća u nedelju, 4. avgusta u 7 časova ujutru. Većnici su odlučivali o uvođenju naknade za roditelje-negovatelje i smanjenju cene daljinskog grejanja za 10,2 posto. Gradonačelnik je ove predloge najavio u svom obraćanju odbornicima na Skupštini grada održanoj u petak.

-Danas smo imali dve važne stvari, baš kao što sam i govorio prethodnih dana. Usvojena je odluka o roditelju-negovatelju, koja će biti upućena Skupštini grada na odlučivanje. Nadam da će cela procedura biti gotova do kraja avgusta i da će majke, odnosno očevi, u zavisnosti od situacije u porodici, dobiti ovo pravo. To konkretno znači da sva deca koja nisu uključena u sisteme socijalne zaštite i druge vidove podrške, jer njihovo psiho-fizičko stanje to ne dozvoljava, gde su 24 sata dnevno koji nisu zbog toga u mogućnosti da rade, imaju pravo na naknadu, koja je u vrednosti minimalne zarade u Republici Srbiji i imaju pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje. Znači da će imati pravo da ostvare penziju – saopštio je gradonačelnik.

Nedimović je istakao da ovo nije kratkoročna odluka, već institut koji će se sprovoditi trajno i da je Grad Sremska Mitrovica prva lokalna samouprava u Republici Srbiji koja uvodi ovakvu odluku.

-Ovo je prvi put u Srbiji da se ovakav jedan institut primenjuje, ovo je toliko ugrožena društvena grupa i mi moramo da vodimo računa o svakom pojedincu u Sremskoj Mitrovici. Sve je važno, i infrastruktura i privreda, ali kada dođe do ovakvih stvari, vi u stvari shvatite koliko morate da vodite računa o svakom pojedincu i pokušate makar na simboličan način da pružite podršku tim ljudima, a njima to znači sve.

Gradonačelnik je obavestio javnost da je Gradsko veće izdalo nalog JKP “Toplifikacija” da smanji cenu daljinskog grejanja za 10,2 posto počevši od 1. avgusta ove godine.

-Sniženje cene grejanja za stambeni prostor, kako za one kojima se potrošnja obračunava po kvadratnom metru, kao i za one koji imaju kalorimetar, u visini 10,2% umanjenja cene, počevši od 1. avgusta. Ukazivao sam još pre mesec ili dva da stanje na tržištu energenata i uopšte cenovna politika koja se vodi u državi je takva da ima uslova za smanjenje cena. Ne znam zašto su se prethodno rukovodstvo i zašto rukovodioci “Toplifikacija” oglušili na ove stvari. Mislim da moraju da snose odgovornost zbog toga. Danas je Gradsko veće ovo naložilo “Toplifikacijama”, iskoristilo svoj krajnji instrument – rekao je gradonačelnik.

Nedimović je istakao da su se nakon njegove posete Opštoj bolnici desili bitni i pozitivni pomaci, te da će Sremska Mitrovica dobiti nešto što nikada nije imala, kao i da će više o ovome govoriti u narednim danima.

