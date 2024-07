Veliko interesovanje poljoprivrednika za IPARD

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Aleksandar Martinović saopštio je danas da su do 28. juna, u okviru IPARD II programskog perioda, odobrena 1.554 projekta sa više od 148 miliona evra podrške Evropske unije.

Martinović je, na trećoj sednici Odbora za praćenje sprovođenja IPARD III programa, naveo da je u pomenutom periodu isplaćen 1.151 projekat sa približno 80 miliona evra podrške EU, uključujući avansna plaćanja.

On je poručio da će resorno ministarstvo nastaviti da ulaže napore kako bi sredstva iz IPARD fonda dospela do krajnjih korisnika, dodavši da je prvi javni poziv, u okviru novog programskog razdoblja za Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, objavljen 23. februara, kao i da je rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta produžen do 26. jula.

Prema njegovim rečima, ovaj poziv obuhvata investicije u izgradnju i opremanje objekata, kao i podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada.

Ministar je naglasio da među korisnicima vlada veliko interesovanje za IPARD, što se ogleda i u tome da je u okviru ovog poziva do sada podneto 244 zahteva.

Martinović je, govoreći o narednim koracima u okviru Programa, naveo da se, prema indikativnom planu poziva za 2024. godinu, očekuje raspisivanje javnog poziva za sve vrste investicija u okviru Mere 3, i to investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

On je naveo da se očekuje i poziv za sve vrste investicija u okviru Mere 7, koja obuhvata diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

Ministar je za jesen najavio i dva poziva u okviru Mere 1, za koju vlada najveće interesovanje – jedan za nabavku opreme, mašina i mehanizacije i drugi poziv za kupovinu novog traktora.

Martinović je naglasio da je kod sprovođenja IPARD III programa fokus na potpisivanju Finansijskog sporazuma, donošenju pravnog okvira za sprovođenje akreditovanih mera i raspisivanju javnih poziva.

Takođe, jedan od ciljeva u ovoj godini je priprema akreditacionog paketa za nove mere IPARD III programa, rekao je ministar, uz napomenu da je zadatak da se u ovom programskom razdoblju što bolje edukuju potencijalni korisnici i najproduktivnije moguće iskoriste sva stečena iskustva tokom prethodnog perioda u cilju povećanja efikasnosti sprovođenja pomenutog programa.

www.srbija.gov.rs

