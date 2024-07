KOLUMNA: Lečiti uzrok, a ne posledice!

Piše: Nemanja Milošević

Da li ste ovih dana razmišljali o tome kako su proteklih nekoliko godina izgledala leta na Savi? Znate ono – sunce sija, topole prave hlad, mirišu kuvani kukuruzi i benzin iz motornih čamaca…

Čamaca, glisera, skutera i drugih plovila umilnog zvuka, što svakom Mitrovčaninu, koji je nakon napornog dana došao da odmori mozak na Gradskoj plaži, prosto miluje uši i opušta nerve. Naravno, tu su i privatni splavovi, usidreni tačno naspram Briona, kako bi kupači imali što bolji pogled na ekipu koja uživa u celodnevnom opijanju i nekad živoj, a nekad neživoj muzici, dovoljno glasnoj da harmonije domaćeg melosa dopiru i do stanovnika Dekanskih bašta i daju posebnu notu njihovom mirnom nedeljnom popodnevu.

Pitate se zašto taj splav nije usidren negde drugde, na nekom mestu gde nema ljudi? Pa, koja je poenta provoda ako niko ne vidi da si se proveo? A i zašto ne uveseliti kupače? Ko peva, zlo ne misli.

I tako, slušajući tamburaše, trubače ili neku zvezdu ovdašnje estradne scene, posetioci mitrovačke plaže često imaju priliku da uživaju i u brojnim sportskim disciplinama. Tu su skokovi sa čamca, skijanje na vodi, kao i vratolomije sa skuterima. Prava divota. Osim za one na samom početku plaže, koji neretko moraju da se sklone sa svojih peškira ili izađu iz vode kako bi neki baja baš tu, na plaži na kojoj je čak zabranjeno i voziti bicikl, kombijem ili džipom uterao svoje plovilo u vodu.

A slične sportske discipline od nedavno su zastupljene i na maloj plaži, koja je do skoro važila za svojevrsnu oazu mira. Baš pre neki dan, kupači i čamdžije sa obližnje marine imali su priliku da premijerno pogledaju kako izgleda kada se guma sa nekoliko ljudi zakači za gliser, pa se onda vuče velikom brzinom. I sve bi bilo divno da čamdžijama i kupačima nisu smetali veliki talasi i da nije došlo do – tragedije!

Čovek je nastradao, a situacija na našoj reci se makar trenutno promenila. Sada, nakon dugog niza godina, ponovo možemo da vidimo rečnu policiju na Savi. Iskren da budem, ja sam odavno zaboravio da rečna policija uopšte postoji i uvek sam se pitao čemu služi onaj lepo očuvani policijski čamac koji na reci nikada nisam video.

Međutim, nakon ovog tragičnog događaja sam shvatio da je on ipak negde tu, u pripravnosti, budno čekajući da dođe do nesreće, kako bi isplovio na savsku pučinu i zaveo red.

A sada, za kraj, ostaviću se sarkazma i postaviću jedno važno pitanje. Ako za upravljanje plovilom čovek mora da bude psihofizički sposoban, da ima vozačku i saobraćajnu dozvolu i registraciju u roku, pitam se ko je do ovog trenutka kontrolisao plovila na reci i njihove šofere? Čini mi se, a ispravite me ako grešim, da je sve do sada čamac, gliser ili skuter mogao da vozi bilo ko, bez bojazni da će naići na bilo kakvu kontrolu.

I onda, odjednom, nakon prošlonedeljnog incidenta – patrole na sve strane! Kažu, pojačana kontrola plovila!

Pa, bojim se da je sada već kasno za to. I nikako nisam ostao začuđen činjenicom da, po starom dobrom srpskom običaju, ponovo pokušavamo da lečimo posledicu, a ne uzrok.

