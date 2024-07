55 miliona dinara od Pokrajine za sanaciju deponije u Buđanovcima

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zaključio je 27 ugovora sa jedinicama lokalnih samouprava, kojima su opredeljena sredstva za uređenje poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini u 2024. godini u ukupnom iznosu od 686.713.812,89 dinara, od ukupnog iznosa 366.713.812,89 dinara opredeljeno je za uređenje atarskih puteva i otresišta, dok je 320.000.000,00 dinara opredeljeno za uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini.

Opština Ruma je za uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta na teritoriji katastarske opštine Buđanovci po konkursu dobila 55 miliona dinara.

Problemi sa nepropisnim odlaganjem smeća su konstantni, divlje deponije se ubrzo posle saniranja ponovo naprave, a često deponije u svom selu prave sami meštani. Kako bi se problem rešio, pored edukacije građana o važnosti zaštite životne sredine, lokalna samouprava je uvela i kontejnersko odvoženje smeća iz svih seoskih mesnih zajednica. Nažalost, još uvek nisu postignuti željeni efekti, ocenio je predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić.

-U ovom momentu se sanira deponija u Putincima. Konstantno imamo problem sa deponijama. Razlog tome jesu nesavesni građani koji svoje smeće bacaju na ova mesta koja nisu za to predviđena. Zaista smo se trudili prethodne dve godine uveli smo i kontejnersko odvoženje smeća iz svih seoskih mesnih zajednica. Dakle postoje kontejneri koji su fiksno postavljeni na određena mesta gde može da se odlaže smeće, koje JP “Komunalac” svojim kamionima odvozi na regionalnu deponiju. Međutim i pored toga ne postoji kultura odlaganja smeća. Mislim da to zahteva edukaciju građana i svašta nešto da dođemo do konačnog cilja, a to je da deponije nestanu sa teritorije naše opštine. Što se tiče buđanovačke deponije, reč je velikoj deponiji u ulici Dušana Jerkovića, koja je napravljena na kraju ulice. Predviđeno je da se ovim sredstvima kompletno smeće izmesti i odnese na regionalnu deponiju Srem-Mačva – rekao je predsednik Ljubišić.

ruma.rs

