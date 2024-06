Preferans-igra koncetracije, inteligencije i strpljenja

Platicevo-Verovali ili ne, Platičevo je jedino mesto u Sremu koje ima zvaničan preferans klub. Strastveni igrači ove zanimljive igre kartama su nakon gašenja kluba „Sloven“ u Rumi, već šest godina okupljeni u preferans klubu „Jedinstvo“ u Platičevu, gde se zabavljaju i vežbaju vijuge, jer je preferans igra koja zahteva predanost, upornost, inteligenciju i duboko razmišljanje.



-Kad se pomenu karte, prva asocijacija je kartanje na sreću, povezivanje sa kockom. Ali preferans je nešto sasvim drugačije. Ovo je visokoumna kartaška igra, kao što je recimo, šah, samo što jednu utakmicu igraju tri igrača. Sličan je bridžu, a igra se sa 32 karte, u Vojvodini najčešće sa mađaricama. U ovoj igri ima oko milion kombinacija i kaže se da je to igra koju nikada niko nije u potpunosti savladao, kaže Aleksandar Šofauzer iz Preferans kluba „Jedinstvo“ Platičevo.



Gašenjem kluba u Rumi nije se ugasila želja za preferansom i tako je nastao klub u Platičevu. Sastaju se redovno u jednom lokalu u svom selu, ali i učesnici su Prve lige Vojvodine sa 12 ekipa, u koju su se plasirali prošle godine. Okupljaju igrače iz sela, Novog Sada, Rume i Bogatića. Isto kao i u sportu, imaju redovne turnire i prvenstva. U redovnom takmičenju igra se 12 kola, nakon čega se po tri najbolje ekipe sastaju sa ekipama iz Centralne i Južne Srbije, kako bi se izborile za poziciju prvaka države. Pojedinačni turniri organizuju se kada prođe sezona. I Platičevo je nedavno bilo domaćin nekolicini ekipa iz čitave Vojvodine.



-Ovde sreća ima udela možda 15 do 20 odsto. Nije kao u klasičnom kartanju. Sve ostalo je razmišljanje, inteligencija, praćenje i mnogo mnogo mnogo vežbanja. Kao i u šahu i mi imamo velemajstore preferansa, a neki su to zvanje zaslužili posle nekoliko decenija igranja. Za zvanje velemajstora godinama se prikupljaju bodovi iz svih utakmica. To su uglavnom stariji igrači jer su potrebne godine i godine, čak i decenije prikupljanja bodova, dodaje Aleksandar Šofauzer.



Za preferans je jako važno da se što češće igra. Kategorije su krajnje zanimljivih naziva nama koji ne poznajemo ovu igru-igrač, zelen, tikva, crven i mak i na kraju majstor, kategorije su podeljene po bojama i u svakoj boji mora da se prođe ova lestvica da i se stiglo do velemajstora.

-Ja ne volim kocku, ne volim poker, ne volim bilo kakvo mućkanje i varanje. U preferansu se mora držati pravila, za greške se snose posledice i odgovornost. Sreća je manje bitan faktor u odnosu na inteligenciju, strpljenje i koncentraciju. Jedna partija može da traje i par sati. Kaže se da je poslednja želja zatvorenika-da odigra partiju preferansa jer tako može smrtnu kaznu da odgodi u nedogled. U svakoj utakmici su prisutne i sudije, vodi se zapisnik, sve je kao u sportu, pa i to da je svaki igrač registrovan i da poseduje takmičarsku legitimaciju, kaže Aleksadar.

Platičevo je jedinstveno i po tome što je klub sa prilično mlađim igračima u odosu na ostale. Nešto ispod 50 godina starosti ne može se definisati kao mladost, ali s obzirom na to da ovu igru najviše igraju penzioneri, Platičevo svakako spada u mlad klub. Aleksandar je počeo da ga igra sa 21, a sada je već blizu pedesetoj. Kako kaže, prvo se kibicuje, odnosno gleda kako stariji igraju.

-Ja sam iz Rume i najmlađi sam član ekipe iz Platičev. Preferans je teška i kompleksna igra u kojoj dominira inteligencija. Ipak, jako je zanimljiva i mogu da je nauče i da kažem obični ljudi, samo ih treba animirati. Ja sam sa preko 40 godina najmlađi član i preferans sam do gašenja kluba igrao u Rumi, rekao je Aleksandar Damjanović.

Preferans nosi naziv koji asocira na francusko poreklo, ali je verovatnije da je ruska igra koja je sredinom 19.veka bila veoma popularna među ruskim plemstvom. Strasno ju je igrao i Lav Tolstoj. Spada u red plemenitih igara. U Srbiju ga je najverovatnije doneo Kosta Cukić, koji je za vreme Kneza Mihajla bio ministar finansija. A najstariji koreni ove igre vezuju se za stari Egipat i Asiriju.



