In memoriam Vera Sladić

U Čitaonici gradske biblioteke u Sremskoj Mitrovici je u utorak 11. juna 2024.god.u 19:00 h održana promocija memorijalnog karaktera poslednje knjige “Žena sa koferom” zavičajnog pisca Vere Sladić. Moto promocije bio je “Za Veru….”, a realizovali su je njeni prijatelji i dugogodišnji saradnici: Mirjana

Marković (recenzent knjige), Jasna Papišta (narator), Dečji hor “Vivak” i Tamara Pajkanović, a sve uz pesmu igru i drage ljude….

Promocija je počela pesmom, a ne minutom ćutanja kao što je običaj, jer Vera nije volela tišinu i ćutanje, već pesmu, igru, druženje, ljude, život….O njoj su govorili oni koji su je dobro poznavali i voleli, čitani su odlomci iz knjige koje je ona odabrala i pevane pesme koje je ona najviše volela…

Bilo je to jedno nezaboravno putovanje sa Verom u vozu njenog života sa koferom punim uspomena. Kao večita inspiracija njenih knjiga bilo je detinjstvo, kojem se u sećanju uvek vraćala, i njen rodni grad Sremska Mitrovica u kojoj je ostala do samog kraja. Ostavila je upečatljiv i dubok trag poput onih u

snegu o kojima je pisala u svojoj knjizi….Danas je teško biti čovek. Vera je to bila. Umela je da pruži ruku, oseti i prepozna momenat, pomogne i spasi. Pamtićemo je po njenoj neiscrpnoj energiji i kreativnosti, jednostavnu i skromnu, a ipak posebnu po mnogo čemu. Sanjala je i maštala kao i mnogi od

nas i jednom prilikom je rekla:

“Stari snovi bili su dobri, nisu se obistinili, ali sam ih bar imala….!”

Hvala svim putnicima u vozu njenog života…

Jasna Papišta

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X