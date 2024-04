Nagrada za šampionke

Najtrofejniji pazovački klub, Ženski odbojkaški klub Jedinstvo u ovoj sezoni je već osvojio duplu krunu. Pazovčanke su šampionke Super kupa i Kupa Srbije. Tim povodom predsednik Opštine organizovao je prijem u svečanoj sali opštinske uprave.

-Čestitam odbojkašicama na sjajnoj igri i osvojenim trofejima. Dva puta po milion dinara je nagrada za ostvarene uspehe – rekao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, uručujući čekove kapitenki Jedinstva Milici Medved i predsedniku kluba Bogdanu Mamuziću.

Na jesen bi trebalo da pazovačke odbojkašice zaigraju na novom terenu u svojoj Opštini, najavio je predsednik.

-Hala koja će zadovoljavati sve standarde internacionalnih takmičenja biće do kraja godine završena u Starim Banovcima, u njoj će biti mesta za hiljadu gledalaca. Pripremamo plansku dokumentaciju za izgradnju sportske hale u Staroj Pazovi, na lokaciji gde je sada fudbalski teren Fudbalskog kluba Jedinstvo. Do ulice Branka Radičevića biće sportska hala, a u nastavku pijaca, dok se postojeća hala ruši. Radićemo projekat zajedno sa klubom, da bi to bila prava odbojkaška hala, koja će ispuniti sve uslove evropskih takmičenja. Objektivno, završetak radova u Staroj Pazovi može da se očekuje za dve godine – najavio je predsednik Opštine.

Zahvaljujući se u ime ekipe Mamuzić je istakao da bez podrške lokalne samouprave ne bi bilo ni ovako dobrih rezultata.

-Osvojili smo Super kup i Kup države, do kraja godine ostaje nam plej – of i borba za sam vrh. Raduje nas vest da ćemo u narednih nekoliko godina dobiti halu i to je nešto što nama daje podstrek za dalje uspehe – rekao je Mamuzić i podsetio da jedino u državi Srbiji staropazovačka opština u odbojci ima dva tima, pored Jedinstva i Omladinac, kao razvojni tim.

-Bolji uslovi će nam dati priliku da većem broju naše dece omogućimo da se razviju u vrsne sportiste, da pravimo dobre odbojkašice, koji mogu da igraju u inostranim klubovima – dodao je on.

U konkurenciji timova, koji se bore za trofeje, već godinama, Pazovčnake su najmlađe i, ako nisu rođene u ovoj sredini, bezmalo sve su učenice ovdašnje Gimnazije.

-To je prednost našeg kluba, možemo reći da smo prvo od njih pravili ljude, a onda odbojkašice – smatra trener trofejnog tima Jovo Caković i objašnjava da zajedno sa timom živi svoj san.

-Mi ozbiljno radimo, ne zadovoljamo se prosekom. Kod mene je prosto pravilo – ne osvojiti trofej se isto tretira kao da si peti ili šesti, postoje samo najbolji, a u konkurenciji 12 timova nije lako. Davno smo postavili standarde i ciljeve, a nekako samo navikli i našu publiku da pobeđujemo i osvajamo trofeje. Sada sam zadovoljan, a nadam se da ću nakon plej – ofa biti još zadovoljniji – kaže Caković.

B. Topalović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X