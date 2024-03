Preventivni pregledi u Domu zdravlja u Rumi biće organizovani u nedelju 10. marta. Građani će moći da urade kardiološke preglede, odnosno EKG, merenje krvnog pritiska i određivanje nivoa glukoze, triglicerida i holesterola u krvi. Zakazivanje nije potrebno, već je dovoljno samo da građani odu do zdravstvene ustanove. Vađenje krvi će se obavljati od 7 do 10 časova i ne sme se ništa jesti pre vađenja krvi, dok će se kardiološki pregledi obavljati u internističkoj službi od 8 do 16 časova.

