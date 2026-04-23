Objavljen Plan upisa u srednje škole za školsku 2026/2027. godinu

Pomoćnica ministra prosvete u Vladi Republike Srbije za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih Danka Nešović izjavila je da je Ministarstvo objavilo Plan upisa u srednje škole za školsku 2026/2027. godinu, kojim je predviđeno 71.614 mesta u srednjim stručnim školama i gimnazijama u celoj Srbiji.

Nešović je ukazala na to da za više od 64.400 učenika koji završavaju osmi razred osnovne škole ima dovoljno mesta u srednjim školama, uz napomenu da je važno da se dobro pripreme za polaganje završnog ispita kako bi ostvarili što bolje rezultate i upisali srednju školu koju žele.

Ona je objasnila da ovogodišnji plan upisa u srednje škole predstavlja balans između onoga što su lokalne i regionalne potrebe tržišta rada i interesovanja učenika.

Učenici i njihovi roditelji informacije o odeljenjima gimnazija, ponudi obrazovnih profila i broju učenika i odeljenja po opštinama i školama u Srbiji mogu pronaći na sajtu Moja srednja škola, kao i na sajtu Ministarstva prosvete, u Planu upisa.

Broj mesta u gimnazijama je 17.100, od čega je 2.960 mesta u specijalizovanim odeljenjima gimnazija.

Kada je reč o srednjim stručnim školama u četvorogodišnjem trajanju, planirano je 39.318 mesta.

Broj mesta u obrazovnim profilima u trogodišnjem trajanju je 14.368, dok je 828 mesta u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju obezbeđeno za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Za učenike koji žele da se obrazuju po dualnom modelu obrazovanja, obezbeđeno je 3.108 mesta.

U muzičkim, baletskim i likovnim školama ukupno je 1.770 mesta, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.

Izvor: www.srbija.gov.rs

