IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

Naslov: Karlove šetnje sa knjigama

Autor: Karsten Hen

Roman „Karlove šetnje s knjigama“ nemačkog pisca Karstena Hena, govori o mnogim problemima svakodnevnice, najpre o sveprisutnijoj usamljenosti pojedinca i nerazumevanju za potrebe drugog čoveka, odsustvu empatije u današnjem društvu. Karl, centalna ličnost priče, ima sedamdeset pet godina i u svom samotnom životu nema mnogo radosti. Jedinu radost mu pričinjavaju knjige i rad na mestu prodavca u staroj knjižari svog prijatelja. On dostavlja odabrane knjige svojim posebnim mušterijama, lično i pravo u ruke. Svoju šetnju obavlja svakodnevno, svojom ustaljenom trasom. Za Karla ove mušterije su nešto najbliže prijateljima. Spaja one retke sa retkima, i to – knjigama.

Pisac upravo kroz likove u romanu, suočava nas sa ljudima koji osećaju usamljenost i besmisao života, koji trpe porodično nasilje, koji su nepismeni, nesrećni, neshvaćeni.

Roman se bavi i društvenim problemima poput: roditeljskog zanemarivanja dece, postotak nepismenosti u jednom modernom društvu, brakom kao institucijom i nasiljem, položajem žena bez zaštite organa reda u državi poput Nemačke, siromaštvom i usamljenošću penzionera koji žive zaboravljeni.

„Kaže se da knjige nalaze svoje čitaoce – ali ponekad je potreban neko ko će im pokazati put.“

„ … njegov bivši šef govorio je da je počeo da izgleda kao da se hrani samo rečima iz svojih knjiga, a u njima nema mnogo ugljenih hidrata. Ali zato ima mnogo hranljivog sadržaja, odgovorao bi mu Karl.“

„A štampanje knjiga je najbolji metod konzerviranja misli i priča. Tu mogu da prežive vekovima.“

(citati iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekar

