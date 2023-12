Najava isključenja struje za četvrtak, 7. decembar

Za četvrtak, 7. decembar zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 09:00 do 12:00 časova

1.novembra od broja 183 do 235, od 198 do 254 i broj 245

Osnovna škola “T. Vitasovića” – ul. 1. novembra broj 221

Mesna kancelarija – ul. 1. novembra broj 252

“Gomeks” market – ul. 1. novembra broj 252

Pošta – ul. 1. novembra broj 245

“SiM” market – ul. 1. novembra broj 230

Školska od broja 1 do 27, od 2, 30, b.b. i stambena zgrada

Dečji vrtić “Čuperak” – ul. Školska broj 1

RBS “NS2415 01 SM” – ul. Školska broj 1a

Pravoslavna crkva – ul. Školska broj 3

“Ranego” – ul. Školska broj 6

Maršala Tita b.b. stambena zgrada

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X