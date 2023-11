U saradnji sa Francuskim institutom u Novom Sadu, Centar za kulturu Sirmiumart organizuje projekcije francuskih filmova. Održaće se u Art klubu Sirmiumarta, a svaka počinje u 19 sati.

Za ponedeljak, 4.12.2023. godine, predviđena je projekcija filma Moj magarac, moja ljubav i ja (avanturistički, komedija), a za utorak, 5.12.2023. je planirano prikazivanje filma Svi na palubu (komedija). Film Polina (drama) biće prikazan u sredu, 6.12.2023. godine.



MOJ MAGARAC, MOJA LJUBAV I JA / ANTOINETTE DANS LES CEVENNES, 2020. godina (avanturistički, komedija), 95′

Antoanet (Lor Кalami), nastavnica u školi, raduje se davno isplaniranom letnjem odmoru sa svojim tajnim ljubavnikom Vladimirom (Benžaman Lavern), ocem jednog od njenih učenika. Кada sazna da Vladimir ne može da ide, zato što je njegova supruga organizovala izlet u Nacionalni park „Seven” sa njihovom ćerkom i magarcem koji će nositi njihov prtljag, Antoanet odluči da krene za njima: sama sa Patrikom,

tvrdoglavim neposlušnim magarcem.

SVI NA PALUBU / À L’ABORDAGE, 2020. godina (komedija), 95′

U vrućoj letnjoj noći u Parizu Feliks upoznaje mladu ženu Almu i zaljubljuje se. Sledećeg jutra, ona uskače u voz da se pridruži svojoj porodici u južnoj Francuskoj. Feliks, rešen da prati svoju srodnu dušu, kreće u vožnju automobilom, sa svojim najboljim prijateljem Šerifom i njihovim nevoljnim vozačem Eduarom. Кada se auto pokvari, po dolasku, stvari se poremete: čini se da Alma nije previše zadovoljna ovom

neočekivanom posetom…

POLINA / POLINA, DANSER SA VIE, 2016. godina (drama), 108′

Moskva, početak devedesetih godina. Polina je nadarena mlada balerina, skromnog porekla, koja studira klasičan balet. Pridružuje se prestižnoj školi profesora Bojinskog koji obučava plesače za „Boljšoj teatar”. On odmah zapaža njen ogroman potencijal. Tera je da mnogo i naporno radi, pa joj se sa samo 18 godina konačno ostvaruje san: ona ulazi u prestižni „Boljšoj”. Tada upoznaje Adrijena, šarmantnog francuskog plesača. On će joj pomoći da otkrije ne samo ljubav, već, što je još važnije, novi oblik igre: savremeniji i izražajniji, vrstu plesa sasvim drugačiju od onog kojim se bavi, a koja će joj zauvek promeniti život. Od Moskve do Eks an Provansa i Antverpena, od uspeha do razočaranja, pratimo Polininu neverovatnu sudbinu.

