Besplatni paketići za svu irišku decu

Opština Irig i Turistička organizacija opštine Irig i ove godine će obezbediti besplatnu podelu novogodišnjih paketića za decu sa teritorije Opštine Irig uzrasta do 12 godina. Roditelji se za paketiće mogu prijaviti u Turističkoj organizaciji opštine Irig putem telefona 022/465-633 ili dolaskom lično u Info centar TOO Irig – Karađorđeva bb Vrdnik, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova. Prijave traju do 20. decembra 2023. godine. Datum, vreme i mesto podele novogodišnjih paketića biće naknadno objavljeno.

