Komšija piše: I nekad i danas Srem svoju istinu zna

Da znate nešto o Sremu, morate čuti da se ginulo u njemu i van njega, jer su vlasti razne mislile da tako treba. A da mi znaju kasti za čega? Paori, konjari, svinjari u duši sanjari. Voleli su parče sa svoje njive belog ‘leba i pokrivač od Sremskog neba

Piše: Boris Miljković

Palili su nam salaše, uzimali zemlju, terali u ratove daleko od Srema. Mislili su neki to tako treba od Galicije, Soluna, Bosanskih planina i dalje. Sremačke kosti su svuda ostajale. Posle drugog rata otimali dedovinu i orali ledinu.

Govorili su nam da moramo svi biti isti. I domaćin, gazda što je vredno radio i bojtar sluga, čak i ona pijanica luda. Ta kako isti? Nije nam bilo jasno? Ostavio čukundeda, nasledio deda, pa radio, pa dodav’o zemlju, ukrupnjav’o, pa otac i mati za koga su radili da mi je znati. Da daju tamo nekom svoju muku svoj rad. Svoju zemlju znojem i krvlju zalivanu. A suzama ispraćenu. Al’ kažu to mora.

Nije samo u filmu “Portret Ilije Pevca“ glavnom junaku presudila štranka. Mnogo je u to vreme ljudi to učinilo. Čupali brkove, tukli i za uši naše stare vukli. E sila je to bila, vojska silna. Nema se novca – otimaj od Sremca, otimaj od ujaka, strica, sinovca. Bilo je tih izroda u svakom selu. Bilo je tu i noža, metka, ali nije bilo izuzetka – znala je glava i sa druge strane na šoru krvava da osvane. Sremci su to. A i strelci.

U po noći iz crkvene porte puče puška, a sutra se po selu šuška. Кo je to mogao biti, ko ga mogao ubiti? Padali su i ti kožni kaputi, ti komesari, zulumćari. A koliko majki na Sremskom frontu je tražilo tu decu poslatu u golgotu.

Da znate nešto o Sremu, morate čuti da se ginulo u njemu i van njega, jer su vlasti razne mislile da tako treba. A da mi znaju kasti za čega? Paori, konjari, svinjari u duši sanjari. Voleli su parče sa svoje njive belog ‘leba i pokrivač od Sremskog neba. Al’ terali nas da nas zatru. Iritira valjda ta pitoma ravnica i ta rodna zemlja crnica.

A Sremci su to voleli i za to živeli. Tako da znate, i Sremce su ubijali. I Srem je stradao. Ta valjda je iritirao te horde zla tako miran, pitom. Srem svoju istinu zna…

Ilustracija: Branko Oreščanin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook