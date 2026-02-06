  • petak, 6. februar 2026.
Budi dobar, drago dete
Komšija piše
0 Komentara

Budi dobar, drago dete

6. februar 2026. godine

Povodom promocije knjige „Dečak sa Dunava“, jednom detetu od mene. Nadam se da sam ga usrećio, bar malo.

Piše: Boris Miljković

Ne znam ni kako se zoveš, ne znam ni da li si devojčica ili dečak. Želim samo da znaš da učenjem, upornošću dobićeš sve što budeš želeo, drago dete.

Evo ja sam neznanac, ali želim da ti pomognem bar sitnicom da vidiš da život nudi i dobro.
Ne znam ni koga imaš, ali te molim slušaj i poštuj svoje. Možda je sad teško, ali ti ćeš vremenom ojačati i bićeš dobro. Uprava tvoje škole će ti predati moj znak pažnje, moju podršku i pozdrave.
Kupi sebi šta budeš mogao, slatkiše imaš ovde. I ja sam ko dete voleo slatkiše. I jako sam se bojao ko dete. Bojao sam se ljudi, mraka, svega, ali sam sve to pobedio.

Ja sam rastao bez majke, verujem da je ti imaš i poljubi majku za mene ko da je moja, a poljubi i oca ko da je i moj. Jer ni oca više nemam.
Samo me poslušaj, znam da si dete ali razumećeš ove teške reči. Jer ti si od one dece, one moje, a mi smo jaka deca – to znaj.
Mi smo borci i izborimo se.
Budi dobar jer dobrota otvara sva vrata. Nemoj da te lažu da treba biti loš, lukav, kvaran da bi uspeo. Nemoj jer to nije istina i to sve se vrati na taj isti način pre ili kasnije.
Budi dobar, drago dete.
Pozdrav od Borisa.

P.S. Dođe li neka muka, reci direktorki škole. Ona će me naći, a ja ću podeliti sa tobom tu muku.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
KOMŠIJA PIŠE: Jesam, imao sam lepo detinjstvo
categories_image
KOMŠIJA PIŠE: Hladno, mokro, sivo neko nebo…
categories_image
Baš me briga, i moj je!
categories_image
PISMO NEKADAŠNJEG KOLEGE: (Ne)običan jubilej
categories_image
Ruska salata, kako da ne?
Povezane Vesti
categories_image

Komšija piše

KOMŠIJA PIŠE: Dobre su kafane…

categories_image

Društvo | Komšija piše

KOMŠIJA PIŠE: Lepo selo Srema, M...

categories_image

Komšija piše

Ruska salata, kako da ne?

categories_image

Društvo | Komšija piše

PISMO NEKADAŠNJEG KOLEGE: (Ne)ob...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt