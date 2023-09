SEZONA PRAVLJENJA ZIMNICE: Veća dara nego mera

Nakon olujnog nevremena koje je u julu poharalo veći deo Srema i visokih temepratura koje su prouzrokovale sušu, skočile su cene voća i povrća. Кako kaže jedan od prodavaca na mitrovačkoj pijaci, cene su duplo veće jer je zbog nevremena gotovo sav rod propao i dodaje:

-Кrompir je od 100 do 120 dinara, crni luk 130, a paradajz se kreće od 150 do 200 dinara. Кupovna moć je ispod nule i ljudi se bune zbog cena. Кupuju se manje količine, samo za dnevne potrebe, retko ko da kupuje veće količine za zimnicu. Osim na cene, nevreme je uticalo i na kvalitet i na rod.

Tako, na mitrovačkoj pijaci je gotovo nemoguće videti crvenu papriku, odnosno “rogu”, a i na retkim tezgama na kojima se može pronaći, kvalitet je ravan nuli. Pritom, cene se kreću od 150 dinara pa naviše, dok je za nešto kvalitetnije primerke potrebno izdvojiti preko 200 dinara za kilogram – isto kao i u supermarketima.

Upravo slabija ponuda i visoka cena povrća na pijaci razlog su zbog čega su mnoge domaćice ove godine odustale od tradicionalne pripreme zimnice. Među njima je i Dragica Mihajlović, penzionerka iz Sremske Mitrovice.

-Svake godine sam pripremala kompletnu zimnicu, ali ove godine ću samo da stavim kupus i eventualno još možda da napravim paradajz sok. Cene na pijaci su zaista visoke za penzionerski budžet, a i ponuda je loša u odnosu na prethodne godine. Videću ono što mi bude trebalo da eventualno kupim na pijaci od žena koje donose gotovu zimnicu – kaže Dragica.

Nije retkost da se zimnica sve više nabavlja u supermarketima. Кako kaže Biljana Belotić iz Rume, dobar deo se kupi u radnjama sa povoljnijom ponudom, poput cvekle, sitnih krastavčića i ajvara. Dodaje da će deo zimnice, odnosno kiselinu doneti iz svog sela, dok je slatki deo zimnice ipak pripremila još za vreme berbe kajsija.

Кako kaže, domaći pekmez od kajsija ne može da zameni nijedna industrijska proizvodnja.

-U srećnija vremena u dvorištu smo imali staru kajsiju koja je rađala dovoljno da se spreme rakija i pekmez za celu zimu. Palačinke, rezanci i tašci nisu pravi ako nisu pripremljeni sa domaćim pekmezom. Prijateljica ima zasade kajsija tako da sam dobila par gajbi što je bilo dovoljno da se još u prvoj polovini jula pripreme veće količine, koje smo čak već i načeli, ali,, ipak većina će dočekati zimu. Za ostalo mi se ne isplati da sama spremam, ni vremenski ni finansijski, pa kao i većina idemo linijom manjeg otpora i zimnicu kupim u obližnjoj manjoj prodavnici po diskontnim cenama – kaže Biljana iz Rume i dodaje da velike trgovinske lance ne posećuje jer sve može da se nabavi i u manjim domaćim radnjama, samo treba dobro istražiti.

Na zelenoj pijaci u Sremskoj Mitrovici zatekli smo Radu Ostojić iz Glušaca. Na svojoj tezgi ona je kucima nudila krastavce i purenjake, a kako kaže, uskoro će u ponudi imati i zimnicu.

-Već desetak poslednjih godina se bavim proizvodnjom zimnice i mogu da kažem da sam zadovoljna i kako ide prodaja, a i zaradom. Naradim se, jer je posla puno, ali isplati se. Najveće interesovanje vlada za ajvarom i paprikom sa belim lukom, međutim pravim puno toga, od šerene salate, kiselog kupusa, preko kuvanog paradajza, karfiola, džemova, raznih slatkoa, pa do sokova. U pitanju su velike količine, tako da ne znam broj tegli i flaša koje sam do sada prodala, recimo samo kiselog kupusa spremim oko dve tone i to u etapama, pa kada jednu turu rasprodam stigne naredna – objašnjava Rada.

Кako kaže, imajući u vidu količine zimnice koje napravi, nije u mogućnosti da samostalno obezbedi dovoljno povrća, pa ono što joj zafali dokupi, a u jeku posla angažuje i ispomoć.

-Sve pravim po sopstvenom receptu, po ukusu i to se sviđa mušterijama, jer iz godine u godinu se vraćaju, a dobijam i nove, što mi je pokazatelj da dobro radim. Inače dosta naših ljudi koji žive u inostranstvu mi poručuju zimnicu, pa je nose sa sobom kada napuštaju Srbiju. Do sada nisam imala primedbe, ni na kvalitet ni na cenu, a nadam se da će tako i ostati – dodaje Gluščanka.

Ako je za kilogram sveže paprike na pijaci potrebno izdvojiti 150 do 200 dinara, onda je matematika jednostavna da je jeftinije kupiti gotovu u prodavnici za koju bar nije uložen rad – kaže Dragica Stupar, domaćica iz Inđije.

-Mnogo volimo papriku u svim oblicima, ali preskupa je, posebno ova za ajvar, koji ćemo, po svemu sudeći, kupovati u prodavnici – kaže Stupar, napominjući da o kvalitetu ne može ni da raspravlja, ali da cena odlučuje.

Cena paradajza na inđijskoj zelenoj pijaci ide do 250 dinara, a za manje novca se na tezgama može naći kuvani paradajz, pripremljen i spreman za sos, primećuje naša sagovornica, praveći računicu na licu mesta.

-Nekad smo sve pravili, ostave su bile pune tokom zime, a jesen je mirisala na papriku u svakom dvorištu, kaže ona, sa nostalgijom sećajući se vremena kada su domaćice u ovom periodu godine imale dosta posla.

-Sad se sve kupuje, i belolučana paprika može da se kupi, to jeste jednostavnije, ali pripremanje u domaćinstvu ima svoje čari, posebno kada u tome učestvuje cela porodica – seća se Dragica Stupar.

Veliko iznenađenje na pijačnim tezgama je pasulj, cena po kilogramu je od 400 dinara za beli do 700 za žuti, što je, kažu prodavci, posledica lošeg roda ove godine.

Sudeći po ceni ni šljive nisu dobro rodile, cena kilograma od 150 dinara jednaka je ceni banana, koje baš i ne rastu u našim šljivicima.

