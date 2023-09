Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić zajedno sa predstavnicima mesnih zajednica Sremski Mihaljevci i Кarlovčić, obišao je radove na kompletnoj rekonstrukciji saobraćajnice koja povezuje ova dva naselja pećinačke opštine.

Ovom investicijom će, nakon nekoliko decenija, u potpunosti biti obnovljen put u dužini od 5,2 kilometra, a kako je istakao predsednik Đokić, putevi su jedan od osnova razvoja privrede i kvalitetnijeg života građana i zbog toga je opštinsko rukovodstvo kao jedan od ključnih ciljeva sebi postavilo razvoj putne infrastrukture.

-Prošle godine smo u potpunosti obnovili put od Šimanovaca do Ašanje, tačnije do Obedske bare, pre dva meseca smo uradili put od Prhova do Šimanovaca, a trenutno radimo put Sremski Mihaljevci – Кarlovčić. Mi se na ovome ne zaustavljamo. U narednih mesec dana treba da počne asfaltiranje pojedinih ulica u našim naseljima, kao i spajanje puta Sremski Mihaljevci – Šimanovci. Hoćemo da što bolje umrežimo sva naselja. Za samo dve godine uspeli smo da u potpunosti izmenimo saobraćajnu sliku naše opštine – poručio je Đokić i najavio da bi, zahvaljujući podršci predsednika Republike Aleksandra Vučića, tokom oktobra trebalo da počnu radovi na kompletnoj rekonstrukciji saobraćajnice od Кupinova do Brestača.

Zamenik predsednika Saveta mesne zajednice Кarlovčić, Milan Stepanović, kaže da je ovo izuzetno značajna investicija za meštane oba naselja.

-Put je bio u jako lošem stanju. Srem put je periodično sanirao udarne rupe, ali su se ponovo otvarale. Sada ćemo konačno imati pravi put i bićemo odlično povezani i sa Pećincima kao administrativnim centrom, i sa Šimanovcima koji su industrijski centar, i sa auto putem i Beogradom. Ovo je odličan potez lokalne samouprave i nadam se da će tako nastaviti, jer puteva nikad dosta – rekao je Stepanović.

Po rečima Miodraga Stankovića, rukovodioca izgradnje u preduzeću „Sremput“ koje je izvođač radova, put dužine 5,2 kilometra biće širok šest metara, sa ojačanim bankinama od drobljenog kamenog agregata i rešenim površinskim odvodnjavanjem sa kolovoza.

-Predviđeno je da se ruiniran put radi sa ojačavanjem donjih, nosećih slojeva kolovozne konstrukcije sa dva sloja drobljenog kamenog agregata i sa dva sloja asfalta, standardno debljine 9 plus 5 centimetara, tako da ćemo dobiti put sličan onome koji smo ove godine već izgradili na teritoriji opštine Pećinci, a to je put između Prhova i Šimanovaca – izjavio je Stanković i dodao da će novi put biti tridesetak centimetara viši u odnosu na postojeći, kao i da će zbog toga u naseljima biti urađeni asfaltni kolski prilazi, da bi se, kako je rekao, obezbedilo da svi građani mogu bezbedno da se uključe na novi put.

Vrednost radova je 240 miliona dinara. Radove finansira Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a rok za završetak radova je 90 dana.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook