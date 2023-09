Iz Javnog komunalnog preduzeća “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštavaju sugrađane da je deo plavih kanti namenjenih za separaciju otpada i dalje nepodeljen i pozivaju one koji to nisu učinili do sada, da dođu i preuzmu svoju kantu.

Kako podsećaju iz “Komunalija”, kante su besplatne za individualna domaćinsta sa teritorije samog grada i Laćarka, a mogu se pruzeti u mašinskoj bazi ovog preduzeća koja se nalazi na adresi Bulevar Konstantina Velikog bb.

