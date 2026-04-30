Najava isključenja struje za ponedeljak, 4. maj

Za ponedeljak, 4. maj, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 09:00 do 10:00 časova

Zmajeva

Gaje Šuljmanca

Branka Radičevića od br. 1-31 i 4-30

1.novembra br. 70, 237

Planinska

Karađorđeva od br. 51-71 i 52-84

Niska od br. 1-103 i 2-84 i b.b.

Sremska od br. 1-123 i 2-116

Školska od br. 31-161 i 32-162

Fruškogorska od br. 63-175 i 62-168 i b.b.

Partizanska od br. 1-121 i 2-138 i br. 139

Vojina Štrbačkog b.b.

Dositejeva od br. 65-89 i 28-40,105, i b.b.

Železnička od br. 1-155 i 2-156 i bb

Mlin – ul. Železnička br. 45

Pružni prelaz (“Železnice Srbije”) – ul. Železnička Laćarak

Kikina od br. 51-93 i 105-107 i 44-116 i b.b.

Cerska od br. 73-95 i 88-116 i b.b

