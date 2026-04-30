  • četvrtak, 30. april 2026.
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za ponedeljak, 4. maj

30. april 2026. godine

Za ponedeljak, 4. maj, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 09:00 do 10:00 časova

Zmajeva
Gaje Šuljmanca
Branka Radičevića od br. 1-31 i 4-30
1.novembra br. 70, 237
Planinska
Karađorđeva od br. 51-71 i 52-84
Niska od br. 1-103 i 2-84 i b.b.
Sremska od br. 1-123 i 2-116
Školska od br. 31-161 i 32-162
Fruškogorska od br. 63-175 i 62-168 i b.b.
Partizanska od br. 1-121 i 2-138 i br. 139
Vojina Štrbačkog b.b.
Dositejeva od br. 65-89 i 28-40,105, i b.b.
Železnička od br. 1-155 i 2-156 i bb
Mlin – ul. Železnička br. 45
Pružni prelaz (“Železnice Srbije”) – ul. Železnička Laćarak
Kikina od br. 51-93 i 105-107 i 44-116 i b.b.
Cerska od br. 73-95 i 88-116 i b.b

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Servis

Servis | Sremska Mitrovica

Servis | Vesti

Servis | Vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt