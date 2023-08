Petar Stefanjuk tamburaš iz Šašinaca- U pripremi album tamburaške muzike za RTS

Petar Stefanjuk, poznati tamburaš iz Šašinaca ovih dana završava album koji će izdati produkcijska kuća Radio televizije Srbije. Za njega je ovo, kako kaže, veliki domet, ne samo lično već i na polju tamburaške muzike, koja je zamirala.

-Kako je trenutno kriza autorske tamburaške muzike, RTS me je nakon objavljene pesme pozvao da snimimo ceo album. Snimljeno je sedam od osam pesama, snimili smo i nekoliko spotova i očekujem da će album izaći za oko mesec dana. U pitanju su savremene pesme tamburaške muzike koje su svakako protkane i tradicionalnim motivima, kaže Petar Stefanjuk.

Za muzičku pratnju zadužen je tamburaški sastav „Da ne umre tambura“ iz Šašinaca uz podršku još nekih kolega izvođača, među kojima Petar spominje i kolege Miloša Reljina iz Kikinde i Dejana Ćirkovića iz Rume. Pesma „Sa tamburašima“ autora Radoslava Kolarova će i muzički i vizuelno biti nešto do sada neviđeno na polju tamburaške muzike, jer je ova numera okupla 36 tamburaša iz cele Vojvodine i Mačve.

-Ova pesma ima vizualizaciju u spotu kakva do sada sigurno nije viđena na polju tamburaške muzike. I veći sastavi i tamburaški centri teško danas mogu da okupe ovoliki broj tamburaša na jednom mestu, a u ovoj pesmi i spotu ih je bilo 36. O čemu govorim videćete i slušaćete kada se pesma objavi i kada izađe spot, dodaje Petar Stefanjuk.

Ovaj tridesetogodišnji umetnik na albumu će izvodoti polovinu svojih autorskih pesama, a drugu polovinu su pisale kolege umetnici iz sveta tamburice.

-To je moje do sada životno delo i s obzirom na moje godine nadam se da je ovo tek početak. Zato ovaj album smatram za veliki korak na oživljavanju tamburaške muzike ne samo za mene, već i za sve autore koji stvaraju i izvode kvalitetnu muziku, za sve one koji dele moju sreću povodom ovog uspeha, zaključuje Petar Stefanjuk, autor i izvođač tamburaške muzike iz Šašinaca.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook