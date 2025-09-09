  • utorak, 9. septembar 2025.
Jedna osoba izgubila život u saobraćajnoj nesreći
9. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Inđije, Iriga i Pećinaca, registrovano je pet saobraćajnih nezgoda.

U saobraćajnoj nesreći na delu autoputa od naplatne rampe Šimanovci prema Šidu, život je izgubila jedna osoba.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

