ISTRAŽUJEMO: КLIMA UREĐAJI – LUКSUZ ILI POTREBA? Vrućina ne pita za cenu

Naše podneblje, kako kažu meteorolozi, zadržava prosečnu godišnju temperaturu na istom nivou već decenijama. Zime su sve manje hladne, proleća promenljiva, leta sa ekstremno visokim temperaturama, jeseni duže i toplije. Letnji period donosi svakodnevnu borbu sa vrućinama. Neki spas potraže na kupalištima, dok oni koji su onemogućeni zbog posla ili drugih obaveza, rešenje traže u klima uređajima.

-Dok ne ogreje sunce klime nisu tražene. Кako raste temperatura, tako raste i potražnja – kažu prodavačice u dve trgovine u Staroj Pazovi.

Cene klima uređaja kreću se od 30 do 120 hiljada dinara, u zavisnosti od kvaliteta, troškovi ugradnje su oko 12 hiljada dinara, plus još oko 3.500 za materijal za ugradnju. Onima koji traže majstora za čišćenje i servisiranje klima uređaja početkom leta, staropazovački majstori poručuju da je o tome trebalo ranije da misle. Sada mogu samo da budu strpljivi i da čekaju svoj red.

Povećan obim posla imaju, takođe, i majstori u Laćarku.

-U ovom periodu godine najviše se rade montaže klime, kada ljudi spas od vrućine traže u ovom uređaju. Danas je sunce sve opasnije zbog UV zračenja, visoke temperature se teže podnose, pa je došlo vreme da se bez klima uređaja ne može, bilo da je reč o kolima ili nekom objektu – kaže majstor Dragan Vukolić iz Laćarka.

U periodu kada se najviše koriste, dolazi i do češćih kvarova klima uređaja, ali za majstore najviše posla stvaraju dopune freonom.

-Do kvarova dolazi zbog neadekvatnog rukovanja, mada su to retki slučajevi, uglavnom su problem loše montaže. Ima dosta neovlašćenih lica koja danas montiraju klime, u nekim slučajevima i sami ukućani, pa se stvaraju problemi – objašnjava Vukolić.

Prema rečima majstora iz Laćarka, tokom letnjeg perioda najbolje je svakih mesec dana čistiti klimu, da se očiste filteri i uradi dezinfekcija, jer najviše skupljaju bakterija u zatvorenom prostoru.

-Ugradnja klima uređaja više nije luksuz, nego potreba – kaže Igor Živanović, majstor za klime, koji na teritoriji inđijske opštine postavlja klime već nekoliko decenija.

Prema njegovim rečima čišćenje filtera na uređaju građani bi trebalo da rade minimum jednom godišnje i to je posao koji mogu samostalno da obave. Osim toga, potrebno je uraditi i godišnji servis kada se klima kompletno očisti i dezinfikuje i proveri stanje freona.

-Ono što korisnici ne bi trebalo sami da rade je montaža i dopunjavanje klima uređaja, nestručnim rukovanjem može da se izazove kvar na klima uređaju. Posla ima i previše, uređaji za rashlađivanje i zagrevanje prostorija su dostupni i kupovinom na kredite i mesečne rate, pa je sve većem broju građana omogućena kupovina klima uređaja – kaže majstor iz Inđije i apeluje na građane da svoje klima uređaje servisiraju pred letnju i zimsku sezonu.

Slobodan Joksić, serviser klima uređaja iz Rume kaže da dnevno imaju od 150 do 250 poziva.

-Za jedan dan poziva mogli bismo da obezbedimo posla do kraja godine. Svakodnevno mušterije zovu, ljute se, hoće uslugu odmah i to je tako, uglavnom se ne sete klima uređaja početkom godine ili u rano proleće kako bi se posao rasporedio. Кao i svake godine ugradnje klima uređaja se kupci sete kada počnu visoke temperature i onda kreće haos – govori Slobodan Joksić.

Baš se u tom momentu postavlja i pitanje cene uređaja i njegovog postavljanja. Za cenu se pita i ona je bitna.

-Oni koji su razumni i koji shvataju kakva je situacija i koliko su visoke temperature, oni ne postavljaju pitanje da li je cena 20, 50, 100 evra skuplja, već im je bitnije da se klima ugradi u što kraćem roku. Neki pristaju i na duplu cenu samo da dođemo odmah – dodaje Slobodan Joksić.

Cena klima uređaja zavisi od više faktora, koji je uređaj u pitanju, prvenstveno se misli na veličinu u odnosu na brend. U cenu rada koju Joksić naplaćuje ulazi i nabavka materijala, što je kako kaže većini kupaca nepoznato. Retki su slučajevi da mušterija od servisera dobije spisak materijala koji treba da nabavi.

-To je ostalo iz nekog prethodnog perioda kada su klima uređaji uz sebe imali i sav potreban materijal i naše je bilo samo da naplatimo ruke. Sada pored montaže cenu određuje i nabavka ostalog materijala koji je neophodan. To znači da moj posao kao servsera za neku prosečnu dvanaesticu koja se ugrađuje u nekih 90 posto slučajeva košta u rasponu od 100 do 150 evra. Sve što je veće ili specifično košta i do 200 evra. Nekada cena montaže i materijala ide i preko cene uređaja. Inače kada prodajemo, pravimo i pakete cena koje se kreću od 400 do 1500 evra. Neki prosek za domaćinstva je 450-500 evra ceo paket, uređaj, materijal i ugradnja – kaže poznati rumski serviser klima uređaja Slobodan Joksić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook