Crep najtraženija roba

Ovih dana motorna testera i crep su bili najtraženija roba, dok je imao sreće onaj ko je uspeo da dođe do majstora koji popravlja krovove. Šteta se još procenjuje, a već u četvrtak ujutro nakon nevremena, društvene mreže preplavile su objave u kojima sugrađani traže majstora za krov i crep na prodaju, najviše onaj mediteran Kanjiža i kikindski. Do majstora za krov koji bi rekao nešto o tome koliko je posla nismo uspeli doći, sasvim razumljivo, jer su od četvrtka ujutro ove zanatlije najtraženije persone u celom Sremu.

– Nama limarima se bukvalno telefon usijao. Za jedan dan bilo je poziva koliko bude za mesec, dva čak i tri. Ostavili smo redovne naručene poslove da bismo pomogli ljudima gde je najkritičnije, ali se moramo vratiti i redovnom poslu. Mi limari imamo posla i bez oluje, ali sada bismo mogli samo krovove popravljati, kaže Aleksandar Dokmanović, limar iz Rume.

Nikola Borić iz Rume je imao sreće da za jedno pre podne dođe do majstora koji je popravio deo krova koji je “odleteo”.

– Ne moram da pričam koliko sam imao sreće da dođem do majstora. Kako koji komšija kome je odleteo crep vidi da je majstor na mom krovu, tako ga zove da pređe kod njega. Mogao je samo moju ulicu da radi, i imao bi posla danima, kaže Nikola, koji je prekinuo razgovor sa nama jer je morao da požuri da nabavi stiropor dok se i on ne rasproda.

Sreća u nesreći je bila u onim domovima u kojima ukućani umeju da majstorišu. Jedna muka manje, pa su onda jedino morali da požure po crepove, ostalo su radili sami i na mobu. Takvih krovova u Rumi je bilo na pretek.

– Na naše dve kuće je otišlo oko 300 crepova. Kod „Matića“ smo jedva našli crep, cenu nije dizao niko, ali sad je već pitanje da li ga ima. Sad krpimo sami, dobro je da znamo pa ćemo polako srediti, dobacio je sa krova Branislav Laćarac iz Pavlovačke ulice u Rumi.

– Jedva sam našao pedesetak crepova koji su otišli, morao sam da obiđem sve građare. Uspećemo za jedan dan brat i ja da namestimo, dodaje komšija Aleksandar Sabo iz Rume.

A u građarama redovi… Niko više ne isporučuje robu na kućnu adresu kao inače, pošto su svi zaposleni angažovani u građarama na pakovanju i utovaranju, a građani sami dolaze po crep-najtraženiju robu u poslednjih nekoliko dana. Zalihe se brzo prazne, ali ipak, kako kažu u jednoj građari, robe je bilo, a posla toliko da nisu stigli sve ni da raspakuju.

– Redovi i gužva. Građara nam je inače uredna, ali sada ovaj nered što vidite je nemoguće srediti, jer nemamo kad. Inače novog tip Kanjiža crepa ima dovoljno, kod starog tipa pronalazimo neku alternativu. Bečejskog ima dovoljno i trend, klasik i polumediteran. Nestalo je u jednom momentu kikindskog crepa, koji smo čak prodavali po ceni formiranoj po prologodišnjoj nabavci. Kakva će biti nova nabavna cena iz fabrike to ne znamo, ali ono što je do nas je to da se na ljudskoj muci ne sme kalkulisati, kaže poslovođa građare Matić 2003 u Rumi, Predrag Aleksić.

Inače, cena crepa, bar u ovoj građari u momentu kad smo zabeležili ovaj tekst se kretala od 52 do 174 dinara u zavisnosti od veličine, kvaliteta i proizvođača.

Veća muka na stambenim zgradama

Značajnu štetu pretrpele su i stambene zgrade na području Srema. Međutim, na krovove višespratnica građani ne mogu da se popnu i lako saniraju štetu, te je sve nedostatke potrebno prijaviti upravnicima zgrada, koji dalje prosleđuju prijave stambenim preduzećima.

Kako stvari stoje, procedura traje dugo. Što zbog nedostatka majstora, koji su danonoćno zauzeti, što zbog samih pravila. Stanovnici stambenih zgrada, kako saznajemo, još uvek su u panici i nadaju se lepom i toplom vremenu, zbog opasnosti od prokišnjavanja.

