Prijem za fudbalere “Hajduka” iz Beške

Ulazak u Vojvođansku fudbalsku ligu povod je za prijem fudbalera beščanskog Fudbalskog kluba „Hajduk“ kod predsednika Opštine Inđija Vladimira Gaka.

-Bilo je izuzetno teško, posebno što smo prvih par utakmica pokazali lošiju igru, kasnije smo bili bolji, i uspeli da se podignemo na viši nivo, rekao je kapiten FК „Hajduk“ Marinko Gavrilović, rekavši da je cilj ulazak u treću ligu.

-To je ono što smo očekivali, ali nije to lako, navikli smo na uspehe, to je rezultat koji podržavamo već sedam godina, nema opštine u Srbiji koja toliko izdvaja za sport, cilj nam je da ponudimo novi način života našoj deci, rekao je predsednik Opštine Inđija Vladimir Gak, čestitajući fudbalerima „Hajduka“.

Gak je najavio nova ulaganja u beščanski fudbalski teren, pripremljen je projekat rekonstrukcije, gde će biti urađene nove svlačionice, nove prostorije, kao i klupski restoran.

