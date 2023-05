Pobeda Inđinčana pred poslednje kolo i sremski derbi

Fudbaleri Inđije Toyo Tires ubedljivo su savladali beogradski Grafičar rezultatom 3:0 na svom terenu u meču pretposlednjeg 36. kola Mozzart Bet Prve lige Srbije.

Bio je to pravi mali kvalifikacioni susret za domaćina kojem je samo pobeda donosila nadu da u poslednjem kolu u Sremskoj Mitrovici može do baraž mesta za popunu Super lige Srbije.

Sama utakmica je bila u domenu već otrcane fraze “prava prventvena“, gost je došao da se nadigrava bez rezultatskog opterećenja, a samim tim je i najteži rival. Zeleno – beli su se dugo mučili da stignu do gola što su i uspeli u prvom minutu nadoknadnog vremena i to sa bele tačke. Bivšeg igrača domaćina, Aleksu Jovanovića pogađa lopta u ruku, a sudija pokazuje na belu tačku i usput “časti” sa javnom opomenom igrača gostiju. Sa bele tačke je bio siguran Slaviša Stojanović.

Relativno brz gol domaćina u nastavku viđen je u 52. minutu i to opet iz prekida. Stefan Stevanović šutirao je iz slobodnog udarca kroz živi zid gosta, a lopta ulazi u donji deo mreže nemoćnog Marinkovića. Deset minuta kasnije i bilo je 3:0, akcija domaćina po levoj strani napada, lopta je ubačena kroz golmanov prostor, na nju natrčava David Petrović i šalje je u sopstvenu mrežu.

Do kraja susreta gost pokušava da stigne do utešnog gola, a najbliži je bio u 75. minutu meča. Bio je to kazneni udarac koji je skrivio kapiten domaćina, ali je Čupić odbranio šut Ibaneza.

Inđija – Grafičar 3:0 (1:0)

Inđija. Toyo Tires Arena, gledalaca oko 500. Sudija: Ivan Stamenković, pomoćnici: Miloš Tošić i Predrag Rađen. Četvrti sudija: Miroslav Milenković, Strelci: Slaviša Stojanović u 45. (penal), Stefan Stevanović u 52., Petrović u 62. minutu (autogol), Žuti kartoni: S. Stevanović (Inđija Toyo Tires), Aleksa Jovanović, Aleksej Vukičević, Ognjen Dimitrić, Pavle Ivelja (Grafičar)

Inđija Toyo Tires: Čupić, Desančić, Janjić (M. Stojanović od 64.), Mijailović, Nedeljković (Gajilović

od 64.), Radosavljević (Đoković od 64.), Rađen, Stevanović, S. Stojanović (Stanojević od 77.), Vuković, Đuričković (Rakić od 70.), Trener: Jovan Golić

Grafičar: Marinković, Bajić (Ćurić od 53.), Bubanj (Ivelja od 64.), Jovanović, Krsmanović (Dimitrić od 53.),

Nedeljković, Petrović, Stajić (Ibanez od 71.), Stojčev (Mijatović od 64.), Vasiljević, Vukičević, Trener: Marko Neđić

Tekst i foto: A. Belić

Share this: Twitter

Facebook