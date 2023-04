Кonkurs za 8. međunarodi festival kratkometražog filma i fotografije „Short cut“ 2023. Inđija

Udruženje za medijsku afirmaciju „Mat“ iz Inđije, raspisalo je konkurs za osmo izdanje Međunarodnog festivala kratkometražnog filma i fotografije „Short cut“ Inđija 2023. Na festivalu se prikazuju kratki igrani, dokumentarni i animirani filmovi. Festival je otvoren kako za filmove domaćih autora tako je okrenut i autorima iz celog sveta. Tematika filmova treba da je iz oblasti: ekologije, turizma i života. Javni poziv za autore kratkih filmova traje od 1. do 20. maja 2023. godine. Pristigle filmove pregleda selektorska komisija koja neće uzimati u razmatranje one filmove koji sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaj.

PRAVILA UČEŠĆA

-Film ne sme da traje duže od 10 minuta

-Film ne sme biti proizveden pre 2021. godine

-Udruženje “MAT” može koristiti delove ili kompletne filmove u službi promocije

-Autor snosi odgovornost po pitanju autorskih prava filma

–Autori filmova su u obavezi da dostave: popunjen formular koji je dostupan na sajtu festivala www.shortcutfest.net, fotografiju autora i film u formatu MPEG-4 (preko servisa www.wetransfer.com, ili transferxl.com) na mail shortcutfest@gmail.com.

Autori čiji filmovi budu selektovani za festival biće obavešteni najkasnije do 15. jula 2023.

Na Festivalu će biti dodeljena prva nagrada za kategoriju ekologija, prva nagrada za kategoriju turizam i prva nagrada za kategoriju život, zatim nagrada za animirani film i Gran-pri festivala. Žiri će takođe dodeliti i prvu nagradu na foto konkursu „Objektiv(n)i“.

КONКURS ZA FOTOGRAFIJU

-Organizatori festivala „Short cut“ u okviru pratećeg programa organizuju izložbu fotografija pod nazivom „Objektiv (n) i“ koja ima takmičarski karakter i ovom prilikom se pozivaju svi zainteresovani autori da, ukoliko žele da učestvuju na izložbi, fotografije sa ličnim podacima i kontakt telefonom pošalju na mail shortcutfest@gmail.com sa naznakom za foto konkurs „Šort kat“. Кonkurs za fotografiju je otvoren od 1. maja do 31. maja 2023. Autori fotografija na konkurs mogu poslati najviše 10 fotografija, veličina duže stranice prihvatljivih digitalnih fotografija ne može biti manja od 3.000 piksela, tip datoteke može biti samo biti jpg, tj. jpeg i maksimalna veličina datoteke ne sme biti veća od 20 MB. Autori fotografija biće obavešteni o izboru najkasnije do 15. jula 2023. godine. Izložba selektovani fotografija za takmičenje biće upriličena od 25. avgusta do 6. septembra 2023. godine.

Telefoni za dodatne informacije: Zorica Banić – 065/ 204 88 11. Više informacija o festivalu i načinu prijavljivanja možete pronaći na sajtu : www.shortcutfest.net kao i na fb stranici Međunarodnog festivala kratkometražnog filma “Short cut “ Inđija.

