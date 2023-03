Nova-stara direktorica biblioteke

Na sednici Skupštine opštine Pećinci održanoj proteklog petka odbornici su izglasali odluku o imenovanju direktora Narodne biblioteke u Pećincima. Na čelo ove ustanove imenovana je dosadašnja direktorka Nevena Naić, kojoj je ovo treći mandat, a po njenim rečima ovo je velika čast, ali i obaveza.

– Zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave, Ministarstva kulture i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama svake godine povećavamo naš knjižni fond za oko 1500 novih, aktuelnih i traženih izdanja beletristike i izdanja za decu, tako da trenutno naš knjižni fond sa ograncima broji 51.661 naslov. Takođe, ono na čemu smo radili proteklih godina, a na čemu ćemo raditi još više jeste izdavačka delatnost. Do sada smo izdavali jedan do dva naslova godišnje koji su tematski povezani sa našom opštinom, a u planu nam je da proširimo našu zavičajnu zbirku i na taj način promovišemo naše mlade pisce, na koje smo posebno ponosni – rekla je Naić, i dodala da se pored knjižnog fonda, povećava i broj članova, kao i da Narodna biblioteka u Pećincima sa ograncima trenutno broji 1095 ljubitelja pisane reči.

U saradnji sa predškolskom ustanovom, dodaje Naić, svake godine organizuju posetu predškolaca, tokom koje im uruče i besplatnu člansku kartu, a cilj ovakvih poseta je, kako je rekla, da deca steknu utisak o biblioteci kao o mestu u kom su uvek dobrodošla i u kom će se osećati prijatno, kao i da od najranijeg uzrasta razviju naviku dolaženja u čitaonicu i traženja odgovora u knjigama.

Skupština je donela i odluku o imenovanju sekretara Skupštine opštine Pećinci Tamare Tasić, master pravnika, na period do isteka mandata ovog saziva skupštine, koja je do sada vršila funkciju zamenika sekretara SO Pećinci.

pecinci.org

