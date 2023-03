Mladom umetniku Stefanu Tomašiću iz Bosuta uručeno priznanje za humanost

Krajem prošle godine Stefan Tomašić iz Bosuta, koji se već nekoliko godina bavi pirografijom, dobio je priznanje za humanost. Ono je ovom mladom umetniku dodeljeno na manifestaciji održanoj u Bogatiću, zbog njegovog učešća na brojnim humanitarnim akcijama.

-Prvi put sam na humanitarnom bazaru učestvovao na poziv prijatelja i tom prilikom sam poklonio nekoliko svojih ikona koje su učestvovale na licitaciji. Vrlo rado sam se odazvao jer sam znao da taj novac ide u fond za lečenje bolesne dece. Nakon toga sam se i samoinicijativno prijavljivao za učešće u raznim humanitarnim akcijama, a krajem godine odazvao sam pozivu udruženja penzionera iz Crne Bare da dođem na humantarno veče u Bogatiću. Dobio sam štand na kome sam izložio svoje radove, a jedna moja ikona je izlicitirana i prodata odmah. Sakupljena sredstva na toj manifestaciji bila su namenjena za pomoć bolesnom mladiću i jako sam srećan što sam na svoj način, svojim radovima, doprineo toj humanoj akciji. Iznenadili su me kada su mi uručili priznanje za humanost, nisam to očekivao pošto smatram da je moj dug da na neki način uzvratim na daru koji sam od Boga dobio, a to je talenat za umetnost. Smatram da ću taj dug najbolje da uzvratim tako što ću da pomognem nekome, jer naše malo nekome može mnogo znači – ovako priča o priznanju Stefan Tomašić iz Bosuta.

Stefan kaže da i ove godine ima u planu da nastavi da učestvuje u humnitarnim licitacijama, a kada bude napravio malo više radova održaće i svoju prvu samostalnu izložbu. Ističe da pirografija za njega nije samo običan hobi, nego predstavlja beg od stvarnosti i lek za dušu. Među radovima ovog talentovanog mladića preovladavaju ikone, ali je, osim njih, radio i grbove pojedinih klubova i neke romantične motive.

Sanja Mihajlović

