8. MART – ISTORIJA BORBE ZA ŽENSKA PRAVA SAŽETA U JEDAN DAN

Women’s day, Kvinnodag, El dia de la Mujer, Frauentag… Mnogo jezika, a jedno značenje- Dan žena.

Da se podsetimo…

Prvi Dan žena je obeležen 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, ali sama ideja o ovom danu je došla mnogo ranije. Prvi protesti žena dogodili su se davne 1857. godine u NJujorku. Žene zaposlene u tekstilnoj industriji su izašle na ulice i javno demonstrirale zbog loših radnih uslova i niskih plata. Demonstracije je ubrzo ugušila policija, ali te hrabre žene su osnovale sindikat samo dva meseca kasnije. Jedan od najpoznatijih i najupečatljivijih protesta je bio 1908. godine kada je 15.000 žena marširalo ulicama NJujorka zahtevajući bolje plate, kraće radno vreme i pravo glasa.

Interesantno je da se prvi Dan žena, 1909. godine, nije održao 8. marta, već 28. februara. Ali sledeće godine je održana prva Međunarodna konferencija žena u Kopenhagenu, gde je odlučeno da se organizuje Međunarodni dan žena, koji se i dan danas obeležava 8. marta.

U Srbiji se Dan žena obeležava od 1914. godine.

A kako to izgleda danas…

Kroz istoriju je ovaj dan gubio, ali i dobijao na snazi. Danas, kada se žene i dalje suočavaju sa mnogobrojnim problemima u društvu, diskriminacijom na poslu i manjkom ravnopravnosti, ovaj dan je i više nego bitan da ukažemo da žene još uvek čine većinu od 1,3 milijarde siromašnih u svetu, da su čak 82 posto svih nepismenih u Srbiji žene, a takođe žene u proseku zarađuju od 20 do 30 posto manje od muškaraca.

Iako, je od prvih koraka u borbi za prava i jednakost žena prošao čitav vek, činjenice govore da se žene danas u Srbiji i dalje ne mogu pohvaliti da imaju ista prava i mogućnosti kao muškarci. Na to nam jasno ukazuje i položaj žene na radnom mestu gde su one više izložene mobingu i seksualnom nasilju. Poslodavci traže mlade i lepe radnice, ali pod uslovom da rade na crno. Zaviruju ženama u rodni list: ako su mlade, ne valja, zatrudniće i otići na porodiljsko odsustvo, ako su starije od 50 opet ne valja, jer su, po njima neefikasne i čangrizave. Žene češće rade slabo plaćene i naporne poslove u tekstilnoj i obućarskoj industriji, teže nareduju u karijeri, prigovara im se što zbog brige o deci i starim roditeljima češće odlaze na bolovanje….

Zato…

Koristimo priliku da pozovemo našu lokalnu zajednicu, poslodavce i institucije da obezbede, osiguraju i podstiču jednakost tretmana i mogućnosti žena i muškaraca u svim oblastima, uključujući i učešće na tržištu rada, uslove rada, zapošljavanja i napredovanja u karijeri, kao i da svi imaju pravo na jednaku platu za rad jednake vrednosti, što je priznato i Konvencijom o jednakim primanjima Međunarodne organizacije rada i članom 4. Evropske socijalne povelje.

Ne dozvolite…

Da 8. mart izgubi smisao i da bude samo jedan dan u godini kada ćete ženama u svojoj okolini kupiti cvet i čestitati njihov dan. Međunarodni dan žena je vreme za razmišljanje o postignutom napretku, poziv na promene i slavljenje dela hrabrosti i odlučnosti običnih žena koje su odigrale izuzetnu ulogu u istoriji svojih zemalja i zajednica.

Ako je danas dan kada se posebno ističe značaj i uspeh žena, onda je najveće dostignuće jednog društva i porodice videti zadovoljnu, nasmejanu i samouverenu ženu.

DRAGE KOLEGINICE I SUGRAĐANKE SREĆAN VAM DAN ŽENA – dan kada pokloni nisu važni, dovoljno je malo pažnje i veliko HVALA!

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

ZA GRAD SREMSKU MITROVICU I OPŠTINU ŠID,

Share this: Twitter

Facebook