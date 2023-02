Građani u peticiji traže sterilizaciju i vakcinaciju pasa lutalica

Zakupljen prostor

Sremska Mitrovica svake godine izdvaja velike sume novca za rešavanje problema prouzrokovanih velikim broja pasa lutalica, ali bez sistemskih rezultata. Građani sa kojima su razgovarali mladi Mitrovčani okupljeni oko društvene kampanje „Ide glas“ koju sprovodi Centar E8 predlažu jeftinije, trajnjije i humanije rešenje. Oni su pokrenuli i peticiju kojom traže sistemsku sterilizaciju i vakcinaciju pasa lutalica u Sremskoj Mitrovici.

U okviru realizacije društvene kampanje „Ide glas“ usmerene na uključivanje mladih ljudi u rešavanje problema koji utiču na kvalitet života građana na nivou lokalnih zajednica, četvoro mladih razgovaralo je sa građanima i građankama Sremske Mitrovice. Tokom decembra, aktivisti i aktivistkinje Centra E8, koji sprovodi „Ide glas“ kampanju, obišli su preko 500 domaćinstava u nameri da saznaju od građana kako žive u svojim naseljima i sa kojim problemima se suočavaju u svom kraju, kao i da ih motivišu da iskoriste mogućnost lokalnih inicijativa kako bi te probleme rešili.

Mladi iz Sremske Mitrovice pokrenuli su lokalnu inicijativu za rešavanje problema pasa lutalica, koji se u razgovorima sa sugrađanima pokazao kao jedan od najvećih sa kojima se stanovnici Mitrovice suočavaju.

– Kao što nam je rekao jedan sugrađanin, problem je veliki jer je i broj pasa na ulicama takav. Požalio se da kada šeta psa, psi sa ulice ih konstantno prate i zbog toga se plaši za svoju i bezbednost svog psa. Drugi sugrađanin nam je objasnio da je jedan od razloga za veliki broj pasa na ulicama, taj što ljudi sa sela donose svoje pse i štenad i ostavljaju ih u atare na kraju grada i da je to česta pojava ispod teretnog mosta, navodi Andreja Stanković, aktivistkinja Centra E8.

Grad svake godine iz budžeta izdvaja novac za isplaćivanje odštete zbog ujeda pasa, dok postoje humani i jeftiniji načini dugoročnog rešavanja ovog problema, navode aktivisti. Kao rešenje, građani predlažu uvođenje redovne sterilizacije pasa u Sremskoj Mitrovici. Sprovedena na sistematski način, sterilizacija pasa zajedno sa vakcinacijom smatra se najefikasnijom humanom metodom za rešavanje problema pasa lutalica, navode. Nakon što se psi sterilišu, oni zaustavljaju druge pse lutalice da ulaze u njihove „krajeve“. Budući da su sterilisani, oni se ne pare i ne razmnožavaju, te će ih posledično biti sve manje i manje. Ako je najmanje 70% lutalica istovremeno sterilisano i vakcinisano protiv besnila, širenje besnila će biti obuzdano, a populacija lutalica stavljena pod kontrolu.

Aktivisti i aktivistkinje Centra E8 ističu da je taj predlog zasnovan na primerima dobre prakse iz nekoliko zemalja Evrope i sveta. Na primer, u Holadiji postoji CNVR program (Collect, Neuter, Vaccinate, Return – prevod “Sakupiti, Sterilisati, Vakcinisati, Vratiti”). Cilj CNVR-a je stvaranje sterilne, kontrolisane populacije pasa. Sakupljanje pasa i stavljanje u skloništa, kažu, ne rešava problem jer se psi razmnožavaju dovoljno brzo da popune „prazninu“. U Beču se taj problem rešava isto u nekoliko koraka, koji uključuju istraživanje pritužbi na okrutnost životinja, sprovođenje karantinskih protokola za životinje koje su ujele ljude, uklanjanje pasa lutalica i drugih životinja sa ulica i javnih površina, eliminisanje potencijalnih opasnosti po zdravlje i bezbednost, i sterilizaciju i registraciju pasa lutalica.

Manje pasa, koji su pritom vakcinisani i sterilisani, dovešće do manjka borbenosti među njima, pa se neće širiti zaraza, navode aktivisti. Takođe, dodaju, ako se psi manje bore među sobom, to znači da će postati mirniji, te je opasnost od napada na ljude samim tim manja. Sterilizacija je posebno važna jer nekontrolisana populacija pasa dovodi do patnje i stradanja životinja. Kada ima previše pasa, mnogi od njih na kraju umiru zbog dehidratacije i gladovanja.

Ukoliko građani žele da podrže ovu inicijativu, oni mogu potpisati peticiju online, i to putem sledećeg linka: https://ideglas.rs/2023/01/25/peticija-za-uvodenje-sistematskih-mera-sterilizacije-i-vakcinacije-pasa-lutalica-sremska-mitrovica/

