Učenici sremskomitrovačke ekonomske škole posetili Italiju i Rumuniju

Erazmus+ projekti u Ekonomskoj školi „9. maj“ u Sremskoj Mitrovici se nastavljaju i u ovoj školskoj godini. U septembru je ekonomska škola bila domaćin i ugostila učenike i nastavnike iz četiri evropske države, a u novembru su učenici i nastavnici, u okviru dva različita projekta, putovali u Italiju i Rumuniju.

U periodu od 14. do 18. novembra, u okviru Erazmus+ projekta „Tiny Steps for Great Changes“, šest učenika trećeg razreda i dva nastavnika su putovali u Italiju. Domaćin ove mobilnosti je bila škola Istituto Comprensivo di La Morra. Pored ekonomske škole i domaćina, u mobilnosti su učestvovali i partneri iz Portugala, Španije i Rumunije. Učesnici su bili učenici trećeg razreda koji su članovi tima za ovaj projekat: Tešić Maja, Janković Uroš, Barjaktarević Mihajlo 3ut, Vladisavljević Nikolina 3e, Jović Željana i Bauers Anastasia 3fa i nastavnici Olivera Radisavljević, nastavnik ekologije i Neda Tović, nastavnik engleskog jezika i koordinator projekta.

Tema ove mobilnosti je bila engergetska efikasnost i ušteda energije i učenici su kroz različite aktivnosti i rad u međunarodnim grupama razmenili iskustva i ideje o načinima uštede energije u svojim škola. Napravili su letak sa savetima za uštedu električne energije, vode i grejanja. U jednoj od aktivnosti pravili saksije za cveće od plastičnih flaša, a zatim u grupama napisali i treću strofu himne projekta.

Pored aktivnosti u školi obišli su i okolne gradove: Albu i Torino. U Torinu su posetili u Muzeju životne sredine „MACA – Museo A come Ambiente“. Tamo su imali dve radionice, jedna je bila posvećena različitim temama kao što su ishrana, energija, voda, biljke, a u drugoj radionici im je prikazano, kroz praktične primere i aktivno učešće kako funkcioniše toplotna kamera. Obišli su i hidroelektranu „Entracque“ koja se nalazi u Vale Geso u Pijedmontskim planinama gde su se upoznali sa načinom rada, kapacitetom i značajem elektrane.

Celokupan boravak i organizovane aktivnosti su ostavile snažan pozitivan utisak na mitrovačke učenike i nastavnike, koji su učvrstili stara i stvorili nova prijateljstva, poneli lepe uspomene i nova znanja, a sledeća mobilnost će se održati u februaru 2023. godine u Srbiji.

U okviru drugog Erazmus+ projekta „Technology for Education, Alternative Methodologies and STEAM“ od 21. do 25. novembra, učenici i nastavnici naše škole su učestvovali u petoj mobilnosti. Domaćin ove mobilnosti je bila škola Scoala Gimnaziala Pui u Rumuniji. Pored ekonomske škole i domaćina, u mobilnosti su učestvovali i partneri iz Portugala, Španije i Poljske. Učesnici su bili učenici prvog i drugog razreda koji su članovi tima za ovaj projekat: Tijana Simić Ipa, Biljana Čanadžija IIfa, Nina Stanar IIfa, Svetlana Кostić IIe, Marija Sušić IIe, direktor škole Novica Novaković i nastavnici Branislav Adamović, nastavnik kuvarstva i Tanja Ostojić, nastavnik engleskog jezika.

Cilj ove mobilnosti je bio sticanje novih znanja iz oblasti robotike i novih tehnologija. Učenici su kroz različite aktivnosti i posete imali priliku da se upoznaju sa robotima, načinom na koji se roboti sastavljaju i kako funkcionišu, radom 3D printera i slično. U jednoj od aktivnosti su se bavili izračunavanjem količine vlage u zemljištu iz svemira uz pomoć Space web aplikacije.

Posetili su grad Deva koji je administrativni centar okruga Hunedoara, Zamak Кorvin (Hunjadi), najznačajniji kulturno-istorijski spomenik u ovom delu Rumunije, tehnički fakultet u Hunedoari (FIH), geopark pod zaštitom UNESCO-a u Hacegu. U školi National College Trian Lalescu su imali radni sastanak sa učenicima i nastavnicima škole koji su kreirali robota RobotX, pobednika na svetskom takmičenju 2022. godine. Učesnici su imali priliku da vide i čuju kako robot radi, kako se njime upravlja i kako se na 3D printeru štampaju delovi za robote. Jedan dan je bio posvećen poseti rudniku soli Salina Turda u Turdi i gradu Alba Julia poznatom kao „grad ujedinjenja“ u kome je 1918. ujedinjenjem nastala savremena Rumunija.

