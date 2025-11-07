Nagrađeni najkreativniji radovi mališana

Druženjem sa najmlađima i ovog oktobra Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica organizovao je tradicionalnu završnu manifestaciju povodom kampanja Oktobar mesec pravilne ishrane i Nacionalna nedelja promocije dojenja. Konkurs je bio namenjen učenicima osnovnih škola i deci predškolskog uzrasta sa teritorije Sremskog okruga.

-Cilj konkursa je ne samo da podstaknemo decu da se kreativno izražavaju već i da ih osvestimo i podsetimo zašto i koliko je važna pravilna ishrana, ali i da podsetimo roditelje da se zdrave navike u ishrani stiču još u detinjstvu. U Zavod za javno zdravlje je stiglo preko 240 likovnih i literarnih radova iz predškolskih ustanova i osnovnih škola Srema. Za najkreativnije i najbolje radove Zavod je obezbedio prikladne nagrade. Najbolji radovi iz okruga biće prosleđeni u Beograd na republičko takmičenje, a najbolji na republičkom nivou će poslužiti za izradu zdravstveno vaspitnih materijala, odnosno štampanje postera. Ovom prilikom ističemo da naša deca iz Sremskog okruga već godinama osvajaju visok plasman na republičkom nivou, pa se nadamo da će i ove godine imati uspeha. Ovo je ujedno i poziv i podstrek mališanima da i sledeće godine uzmu učešće na našim konkursima. – rekla je dr Bojana Canjar, specijalista socijalne medicine u Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Na manifestaciji koja je održana u Carskoj palati upriličena je izložba likovnih i literarnih radova na temu pravilne ishrane i podrške dojenju, zatim dodela nagrada najuspešnijim učesnicima, kao i prigodan program. Tom prilikom deca su mogla da čuju šta znači pravilna ishrana, kako izgleda jedan nutritivno zdrav obrok, koje namirnice treba da izbegavaju, zašto su važni vitamini i druge namirnice za naše telo, koliko vode je potrebno u toku dana i koji je najbolji način da započnu dan.

S. Mihajlović

